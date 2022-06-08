موسيمانى يواصل استفزاز الاهلاوية بصور مع فوزى لقجع والركراكى

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القاهرة - سامية سيد - واصل الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الاهلى استفزاز جماهير ناديه بنشر صور تجمعه مع الثنائى فوزى لقجع رئيس اتحاد الكرة المغربي ووليد الركراكى المدير الفنى للوداد المغربى عقب أيام من خسارة المارد الاحمر لدوري ابطال افريقيا أمام الوداد المغربى بهدفين دون رد .

ويحضر موسيمانى الدورة التدريبية التى ينظمها الفيفا للمدربين الافارقة فى المغرب ، وظهر برفقة موسيمانى المغربى وليد الركراكى المدير الفنى للوداد المغربى بينما أصر فوزي لقجع رئيس اتحاد الكرة المغربي، على القيام بزيارة خاصة للمدربين الأفارقة، الذين يحضرون دورة تحت إشراف الكاف.

وتبادل لقجع، أطراف الحديث مع المدربين الأفارقة يتقدمهم بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، وفلوران إيبينجي مدرب نهضة بركان ، وشكر بيتسو موسيماني، اتحاد الكرة المغربي، على حسن الاستضافة، مشيدا بتطور التجهيزات الرياضية في المغرب.

سادت حالة من الغضب داخل أروقة النادى الاهلى تجاه الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق بعد مماطلته فى العودة للقاهرة منذ سفره لقضاء أجازة عقب خسارة المارد الاحمر لدوري أبطال افريقيا ، وسافر بيتسو موسيمانى إلى جنوب أفريقيا لقضاء أجازة هناك عدة أيام عقب انتهاء الدورة التدريبية التابعة لـ "فيفا" بالمغرب والتى شارك فيها بعد الحصول على إذن من إدارة القلعة الحمراء.



موسيمانى مع لقجع









وحدد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مساء اليوم ، الثلاثاء، موعداً للعودة للقاهرة قبل أن يطلب تأجيل موعد العودة لعدة أيام وهو ما أثار غضب مسئولو الأهلي.

وقال مصدر في الأهلي ، أن إدارة النادي تشعر بحالة من الإستياء الشديد تجاه موسيماني بسبب تصرفاته الأخيرة منها إصراره على السفر للمغرب وحضور الدورة التدريبية الخاصة بالفيفا ومن بعدها البقاء عدة أيام في المغرب لقضاء أجازة هناك ، بجانب إدلاء المدير الفني بتصريحات إعلامية كثيرة عقب خسارة بطولة أفريقيا مؤخراً تحدث فيها عن أمور عديدة ما كان يجب التطرق لها.

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي غاضبة من موسيماني بسبب إنشغاله بأمور كثيرة بعيدة عن الفريق في وقت تواصل فيه الأدارة إجتماعاتها لترتيب البيت من الداخل عقب خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا الأثنين قبل الماضي أمام الوداد بالمعرب.

وتابع المصدر: موسيماني بات ينشغل بالعروض الخارجية والإعلام أكثر من إنشغاله بالفريق أو التخطيط لعودة الأنتصارات المحلية بهدف الحفاظ على حظوظ الفريق في إستعادة لقب الدوري الممتاز الذي خسره الأهلي الموسم الماضي بأخطاء من المدير الفني في الدور الثاني .

وواصل : هناك إتجاه قوي داخل الأهلي يُطالب بإقالة موسيماني لو لم يستجيب المدير الفني لوجهة نظر إدارة النادي الخاصة بالتركيز مع الفريق والعودة للقاهرة سريعاً لقيادة التدريبات استعداداً للإرتباطات المقبلة .

وشدد المصدر على إن إقالة موسيماني خلال جلسة الليلة واردة بقوة كما أن فرص بقاؤه واردة أيضاً لأن الأمر يتم التباحث فيه خلال الساعات الحالية بين مسئولو القلعة الحمراء .

وناقش محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلى ، عبر برنامج «زووم» بيتسو موسيمان في بعض الأمور الإدارية والفنية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم. وذلك في حضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، برئاسة ياسين منصور، والكابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي، ولجنة التخطيط التي تضم كلًّا من الكابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصف.. ولم يتم استكمال مناقشة بقية الأمور في اجتماع الامس نظرًا للحالة الصحية لموسيماني. والذي أفاد أنه سوف يعود للقاهرة الجمعة المقبل، ويكون هناك اجتماع آخر عقب وصوله لاستكمال المناقشات استعدادًا للمرحلة القادمة.