شكرا لقرائتكم خبر عن منتخبا رجال و سيدات الطائرة يتوجهان إلى الجزائر 17 يونيو استعدادا للبحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر منتخبا رجال و سيدات الكرة الطائرة إلى الجزائر يوم 17 يونيو الجارى للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لخوض منافسات دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرر إقامتها هناك خلال الفترة من 25 يونيو الجارى و حتى 5 يوليو المقبل .

يأتى ذلك فى إطار الإتفاقية بين الإتحادين المصرى و الجزائرى للكرة الطائرة بعد إستضافة مصر منتخب رجال و سيدات الجزائر مؤخرا .

وتستهدف اللجنة الأولمبية المصرية الحصول على أكثر من 30 ميدالية متنوعة خلال المشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط، المقرر إقامتها فى مدينة وهران بالجزائر.