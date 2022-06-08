شكرا لقرائتكم خبر عن منتخبا رجال و سيدات الطائرة يتوجهان إلى الجزائر 17 يونيو استعدادا للبحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يغادر منتخبا رجال و سيدات الكرة الطائرة إلى الجزائر يوم 17 يونيو الجارى للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لخوض منافسات دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرر إقامتها هناك خلال الفترة من 25 يونيو الجارى و حتى 5 يوليو المقبل .
يأتى ذلك فى إطار الإتفاقية بين الإتحادين المصرى و الجزائرى للكرة الطائرة بعد إستضافة مصر منتخب رجال و سيدات الجزائر مؤخرا .
وتستهدف اللجنة الأولمبية المصرية الحصول على أكثر من 30 ميدالية متنوعة خلال المشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط، المقرر إقامتها فى مدينة وهران بالجزائر.
واستقرت اللجنة الأولمبية المصرية على المشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط، بـ180 لاعبا ولاعبة يمثلون 24 اتحادا رياضيا.
ومن المنتظر أن تعلن اللجنة الأولمبية فى بيان رسمى عن عدد البعثة الرسمية المشاركة فى دورة البحر المتوسط، كما تكشف عن عدد الميداليات المتوقع الحصول عليها.
وكانت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب قد عقدت اجتماع مجلس إدارة مؤخرا ، لمناقشة العديد من الملفات، وأهمها اعتماد الألعاب التى ستشارك فى دورة ألعاب البحر المتوسط.