شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ فى تجهيز البديل تحسبا لرحيل موسيماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو النادي الأهلي مناقشة عدد من السير الذاتية لبعض المدربين من أجل تولي القيادة الفنية للفريق الأحمر، تحسبا للرحيل المتوقع للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بعدما أصبحت أيامه في قيادة المارد الأحمر معدودة وتوجد نية داخل الإدارة لفك الارتباط معه.

وتنتظر إدارة الأهلي وشركة الكرة ولجنة التخطيط بالنادي وصول موسيماني من جنوب إفريقيا من أجل مناقشته في بعض الأمور الخاصة بالفريق الأول، وبعدها يتم تحديد مصيره سواء من البقاء على رأس القيادة الفنية أو الرحيل.

وبدأ مسئولو النادي الأهلي في البحث عن مد=ير فني أجنبي لخلافة موسيماني في تدريب الأهلي، في ظل توتر العلاقة بين الطرفين في الفترة الأخيرة، لاسيما بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها موسيماني لوسائل الإعلام الجنوب إفريقية وانتقد خلالها الإدارة والجماهير الحمراء.

ويتحدد مصير موسيماني من الاستمرار في تدريب الأهلي أو الرحيل عقب الجلسة التي ستجمعهما يوم الجمعة المقبل، بعد عودة المدرب الجنوب إفريقي من المغرب، حيث سافر إلى هناك للمشاركة في دورة تدريبية.