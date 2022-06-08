شكرا لقرائتكم خبر عن روى رانا: تدريب اليابان لن يؤثر على مشوارى مع فراعنة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد روى رانا المدير الفنى لمنتخب السلة أن توليه تدريب فريق يابانى لن يؤثر على مهمته مع منتخب السلة خاصة وأن عقده مع الفريق الجديد يبدأ شهر سبتمبر ، لكنه حاليا كل تركيزه مع المنتخب المصرى ، ويتابع بشدة كل المواهب المصرية فى مختلف العالم .

وأضاف روى فى المؤتمر الصحفى ان وقت انتقاله لليابان سيكون متبقى للمنتخب المصرى مرحلة أخرى من التصفيات ولكن هذا لن يؤثر على ارتباطه مع المنتخب بأى شكل .

ويستعد منتخب السلة لخوض المرحلة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بصالة برج العرب بالإسكندرية يوليو المقبل ، وقرر روى رانا المدير الفني استدعاء 24 لاعبًا لمعسكر المنتخب في قائمة جاءت كالتالي: أحمد خلف ، أحمد عادل ، أدهم إليدا ، أنس أسامة ، إيهاب أمين ، خالد عبد الناصر ، سيف سمير ، عاصم مرعي ، علي أحمد ، علي خليفة ، عمر طارق ، عمر عزب ، عمر هشام ، عمرو الجندي ، عمرو زهران ، محمد أبو النصر ، محمد جيزة ، محمد يونس ، مهاب ياسر ، هيثم كمال ، وليد عبد الجواد ، ياسر صالح ، يوسف شحاتة ، يوسف شوشة.