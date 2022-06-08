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روى رانا: تدريب اليابان لن يؤثر على مشوارى مع فراعنة السلة

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القاهرة - سامية سيد - أكد روى رانا المدير الفنى لمنتخب السلة أن توليه تدريب فريق يابانى لن يؤثر على مهمته مع منتخب السلة خاصة وأن عقده مع الفريق الجديد يبدأ شهر سبتمبر ، لكنه حاليا كل تركيزه مع المنتخب المصرى ، ويتابع بشدة كل المواهب المصرية فى مختلف العالم .

 

وأضاف روى فى المؤتمر الصحفى ان وقت انتقاله لليابان سيكون متبقى للمنتخب المصرى مرحلة أخرى من التصفيات ولكن هذا لن يؤثر على ارتباطه مع المنتخب بأى شكل .

 

ويستعد منتخب السلة لخوض المرحلة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بصالة برج العرب بالإسكندرية يوليو المقبل ، وقرر روى رانا  المدير الفني استدعاء 24 لاعبًا لمعسكر المنتخب في قائمة جاءت كالتالي:  أحمد خلف ،  أحمد عادل ،  أدهم إليدا ،  أنس أسامة ،  إيهاب أمين ،  خالد عبد الناصر ،  سيف سمير ، عاصم مرعي ،  علي أحمد ،  علي خليفة ،  عمر طارق ، عمر عزب ،  عمر هشام  ، عمرو الجندي ، عمرو زهران ، محمد أبو النصر ، محمد جيزة ، محمد يونس ،  مهاب ياسر ، هيثم كمال ، وليد عبد الجواد ، ياسر صالح ، يوسف شحاتة ، يوسف شوشة.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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