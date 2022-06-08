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منتخب الباراتايكوندو يعود للقاهرة بعد برونزية الجائزة المبرى ببلغاريا

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القاهرة - سامية سيد - عادت إلى القاهرة بعثة منتخب الباراتايكوندو، قادمة من بلغاريا بعد انتهاء منافسات بطولة الجائزة الكبرى التى حقق خلالها المنتخب ميدالية برونزية عن طريق سلمى على .

وكانت البعثة تضم فى البطولة اللاعبين سلمي على ومؤمن عباس، وحسام رمضان مدير فنى ، وكان فى استقبالهم حازم قنديل عضو مجلس إدارة الاتحاد.

 

وكان المنتخب قد أقام معسكرًا لمدة 5 أيام فى إطار الاستعداد للبطولة لضمان تحقيق أفضل نتيجة ، و هو ما تحقق بالتتويج بالبرونزية .

 

من ناحية أخرى يشارك منتخب التايكوندو في منافسات بطولة الجائزة الكبرى بكوريا الجنوبية فى الفترة من 10 إلى 12 يونيو الجارى ، في إطار الاستعداد لبطولة أفريقيا و كذلك البحر المتوسط  ، القائمة فى البطولة  تضم كل من مصطفى فرج ، إياد بركات ، ويرافق البعثة مدرب المنتخب تامر عاطف.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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