شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الباراتايكوندو يعود للقاهرة بعد برونزية الجائزة المبرى ببلغاريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت إلى القاهرة بعثة منتخب الباراتايكوندو، قادمة من بلغاريا بعد انتهاء منافسات بطولة الجائزة الكبرى التى حقق خلالها المنتخب ميدالية برونزية عن طريق سلمى على .

وكانت البعثة تضم فى البطولة اللاعبين سلمي على ومؤمن عباس، وحسام رمضان مدير فنى ، وكان فى استقبالهم حازم قنديل عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وكان المنتخب قد أقام معسكرًا لمدة 5 أيام فى إطار الاستعداد للبطولة لضمان تحقيق أفضل نتيجة ، و هو ما تحقق بالتتويج بالبرونزية .