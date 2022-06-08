القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة بالأهلي لتجاوز أحزان خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي استعداداً للتحديات المقبلة على الصعيد المحلى.

موعد مباراة الأهلى المقبلة فى كأس مصر أمام المصرى بالسلوم

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة المصرى بالسلوم فى التاسعة مساء الأحد 12 يونيو الجارى باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر 2021 -2022.

سيخوض الأهلى مباراة المصرى بالسلوم بدون اللاعبين الدوليين تنفيذاً لقرار اتحاد الكرة بخوض مباريات دور الـ 32 للنسخة الجديدة من بطولة كأس مصر بدون الدوليين، حيث سيواجه الزمالك نظيره الداخلية بدون لاعبيه الدوليين أيضا.

منتخب مصر يضم 7 لاعبين من الأهلى

ويتواجد فى صفوف منتخب مصر 7 لاعبين من الأهلي، وهم: محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم ومحمد مجدي أفشة، فيما يتواجد بيرسى تاو مع منتخب جنوب أفريقيا وأليو ديانج مع منتخب مالى وعلى معلول مع منتخب تونس.