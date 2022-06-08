شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يحذر لاعبيه من "العروض الوهمية" للوكلاء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر طارق العشرى المدير الفني لطلائع الجيش، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من العروض الوهمية التي انتشرت في الساعات الماضية بشأن عدد من اللاعبين، للرحيل عن النادى، بعد ظهورهم بشكل أكثر من رائع بعد انتفاضة الفريق الأخيرة بجدول الدوري.

طالب مسئولو طلائع الجيش لاعبى الفريق بعدم الانشغال بأحاديث وكلاء اللاعبين عن وصول عروض من الأهلى والزمالك للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وحرص طارق العشرى، المدير الفني للطلائع، على الاجتماع بلاعبيه مؤكداً لهم خطورة الانشغال بهذه الأمور قبل نهاية الموسم في ظل المباريات المهمة التى تنتظر الفريق لإنهاء الموسم فى المربع الذهبى .

ورصدت إدارة نادى طلائع الجيش مكافآت خاصة لتحفيز لاعبيها لاقتحام المربع الذهبى للمسابقة، ويسعى طارق العشرى المدير الفنى للطلائع لاستغلال صحوة الفريق الحالية، حيث لم يخسر الفريق طوال الـ13 مباراة الأخيرة بالدورى، ونجح فى جمع 17 نقطة من ستة مباريات، شهدت التعادل مع الأهلي، والفوز على سيراميكا والإسماعيلي، والتعادل مع البنك الأهلى، ثم الفوز على الزمالك و المقاولون العرب وغزل المحلة، والوصول للنقطة "32" التى قربت الفريق من المنافسة على المربع الذهبى.

وفى وقت سابق، أكد طارق العشري، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، أن عرض نادي فيوتشر كان الأكثر جدية بشأن صفقة مهند لاشين لاعب الفريق.

وأوضح العشري في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" أن عرض الزمالك لم يكن بنفس جدية عرض فيوتشر، والنادى الأخير كان يرغب في ضم مهند لاشين في يناير الماضي.

وأوضح المدير الفني لفريق طلائع الجيش وجود عروض من الأهلي والزمالك للثنائي مصطفى الزناري وعمرو السيسي، مضيفا أنه يتمسك بكل اللاعبين، والاستثناء الوحيد كان مهند لاشين، وبخلاف ذلك يرفض رحيل أي لاعب عن الفريق في الموسم المقبل.