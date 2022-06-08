شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجندى: المشاركة فى كأس العالم للسلة حلم أى لاعب ونطلب دعم الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال عمرو الجندى لاعب منتخب السلة ان المشاركة فى كأس العالم حلم لاى لاعب فى مصر ان يشترك به ، ورغم ان التصفيات المؤهلة صعبة والمشوار مازال طويلا الا لن التحدى أمامنا اكبر ليكون لدينا القدرة على التأهل لمونديال.

واضاف الجندى ان الفوز فى التصفيات سيجعلنا قادرون على تخطى باقى المراحل المقبلة فى دل مشاركة عاصم مرعى .

واضاف الجندى ان كل اللاعبين لديهم حماس وعلى قلب رجل واحد بهدف الوصول لكأس العالم.

ووجه الجندى رسالة إلى الجماهير حيث طالبهم بالمساندة والدعم وان يحرصون على ملء الصالة خلال البطولة ونسيان الأندية التى يشجعونها ويكون الدعم والمساندة للمنتخب حتى نصل لما نتمناه للمنتخب الوطني.