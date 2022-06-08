هل يرحل موسيمانى عن تدريب الأهلى بعد اجتماع شركة الكرة؟

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القاهرة - سامية سيد - لا صوت يعلو فى الشارع الأهلاوى فوق مصير الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، وهل يستمر فى القلعة الحمراء أم يرحل؟ لاسيما بعد الاجتماع الذى عقده معه محمود الخطيب، رئيس النادى عبر برنامج زووم فى حضور مجلس إدارة شركة الأهلى لكرة القدم برئاسة ياسين منصور، وحسام غالى عضو مجلس إدارة النادى، وكذلك لجنة التخطيط التى تضم كلًا من محسن صالح وزكريا ناصف، وهو ما نلقى عليه الضوء فى التقرير التالى..

س: لماذا عقد الأهلى اجتماعاً مع موسيمانى ؟

ج: عقد الأهلى اجتماعاً مع موسيمانى لمناقشته فى بعض الأمور الإدارية والفنية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم.

س: أين يتواجد موسيمانى حالياً ؟

ج: موسيمانى متواجد حاليا فى المغرب، لحضور الدورة التدريبية التى ينظمها "فيفا" هناك للمدربين الأفارقة.

س: متى ينتهى تعاقد الاهلى مع موسيمانى ؟

ج: الأهلى مدد تعاقد موسيمانى موسمين بعد نجاحاته المدوية مع أحفاد التتش منذ توليه المسئولية خلفاً للسويسرى رينيه فايلر.

س: ماذا دار فى اجتماع موسيمانى مع مسئولى الأهلى؟

ج: ناقش محمود الخطيب عبر برنامج "زووم" بيتسو موسيمانى فى بعض الأمور الإدارية والفنية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم، وذلك فى حضور مجلس إدارة شركة الأهلى لكرة القدم، برئاسة ياسين منصور، والكابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي، ولجنة التخطيط التي تضم كلًّا من الكابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصف.. ولم يتم استكمال مناقشة بقية الأمور في اجتماع الامس نظرًا للحالة الصحية لموسيماني. والذي أفاد أنه سوف يعود للقاهرة الجمعة المقبل، ويكون هناك اجتماع آخر عقب وصوله لاستكمال المناقشات استعدادًا للمرحلة القادمة.

س: ما سر غضب إدارة الأهلى من موسيمانى ؟

ج: إدارة الأهلي غاضبة من موسيماني بسبب انشغاله بأمور كثيرة بعيدة عن الفريق في وقت تواصل فيه الإدارة اجتماعاتها لترتيب البيت من الداخل عقب خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا الاثنين قبل الماضي أمام الوداد بالمعرب، وترى إدارة الأهلى أن موسيماني بات ينشغل بالعروض الخارجية والإعلام أكثر من إنشغاله بالفريق أو التخطيط لعودة الأنتصارات المحلية بهدف الحفاظ على حظوظ الفريق في استعادة لقب الدوري الممتاز الذي خسره الأهلي الموسم الماضي بأخطاء من المدير الفني في الدور الثاني.

س: هل يرحل موسيمانى عن تدريب الأهلى ؟

ج: هناك اتجاه قوى داخل الأهلى يُطالب بإقالة موسيمانى لو لم يستجيب المدير الفني لوجهة نظر إدارة النادي الخاصة بالتركيز مع الفريق والعودة للقاهرة سريعاً لقيادة التدريبات استعداداً للإرتباطات المقبلة .

س: ما رد فعل موسيمانى بعد اجتماع الأهلى ؟

ج: خرجت مويرا تلاجالي زوجة بيتسو موسيماني ومديرة أعماله بتصريحات أعربت فيها عن خيبة أملها من الانتقادات التي يتلقاها زوجها بشكل مستمر في مصر، وقالت مويرا في تصريحات لصحيفة "تايمز لايف" الجنوب أفريقية: "إنه أمر محبط للغاية أن يتمكن الشخص من فعل الكثير، ولكن الناس ليسوا سعداء حقًا".وأضافت: "لا أعرف أسبابهم، لكننى أعتقد أن بيتسو موسيمانى أدى بشكل جيد للغاية".

س: ماذا قدم موسيمانى مع الأهلى ؟

ج: إجمالا لعب الأهلى فى عهد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق 102 مباراة، حقق الفوز فى 65 وتعادل فى 26 لقاء، وخسر 11 مباراة، وسجل 194 هدفا وتلقت شباكه 79 هدف ، توج موسيماني مع الأهلي بـ7 بطولات، هي "دوري أبطال أفريقيا مرتين، والسوبر الأفريقي مرتين، وكأس مصر مرة، كما قاد المارد الأحمر لتحقيق الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية مرتين على التوالى".

وخسر المدرب الجنوب أفريقى لقب بطولة الدورى المصرى مع الأهلى الموسم الماضى لصالح الزمالك فى الأمتار الأخيرة للمسابقة، وبفارق 4 نقاط، وخسر بطولة السوبر لصالح الطلائع بركلات الترجيح، وخسر بطولة دوري أبطال أفريقيا لصالح الوداد المغربى فى المباراة النهائية.