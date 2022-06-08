الأهلي يناقش إقالة موسيمانى بعد انتقاده الإدارة والجماهير واللاعبين

القاهرة - سامية سيد - حالة من الصدمة تسيطر على إدارة النادي الأهلي بعد تصريحات الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأخيرة، والتي انتقد فيها الإدارة والجماهير ونجوم الفريق الأحمر.

ورغم عدم رضاء إدارة الأهلي على المردود الذي يقدمه موسيماني مع الفريق الا ان الأدارة الحمراء وبالتحديد محمود الخطيب رئيس النادي كان يرفض فكرة اقالته في منتصف الموسم مفضلا الحساب بنهاية الموسم الا انه يبدو ان الفكر تجاه المدرب الجنوب افريقي سيتغير بعد تصريحاته الهجومية الغير مبررة على حد وصف الإدارة الحمراء.

وبخلاف عدم الرضا الفني هناك غضب سابق من ادارة الأهلي تجاه موسيماني بسبب سفره في توقيت حساس للحصول علي دورة تدريبية في المغرب وتخلفه عن موعد العودة بخلاف رفض موسيماني طلب الخطيب بتعيين مدرب مصري في الجهاز المعاون له.

وتحدث بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادى الأهلي، عن المطالبة الدائمة بفوزه فى جميع المواجهات بقوله :"في الأهلي يقولون فقط يجب أن نفوز لا تخبرنا بأي شيء، الفوز ولا شيء آخر في كل المباريات، وهذا لا يمكن أن يحدث دائما، مهنة التدريب بها دائما الكثير من الضغوط والمصاعب، تأخذ الكثير من وقتي وطاقتي والأمر في الأهلي أكبر أيضا.

وأضاف المدرب الجنوب إفريقي في حوار مع صحيفة Prime Sport في جنوب إفريقيا: يأتي دائما في البال أننا خسرنا النهائي أمام الوداد ، لأنه كان لدينا الروح والدافع والرغبة للفوز به ولكن يجب أن تقبل الأمر في النهاية إنها كرة القدم.

وأضاف موسيمانى: يجب أن تضع نفسك في مكان يورجن كلوب وبيب جوارديولا، هذا يحدث للأعظم في كرة القدم أن يخسروا نهائيات، تتقبل الأمر، هناك دائما فريق واحد فائز، لم نستغل فرصنا في المباراة والوداد سجل، لم يفعل في المباراة إلا التسجيل. نحن لعبنا ونسينا التسجيل.

وتابع مدرب الأهلي: "ما حدث قبل النهائي جعل القارة كلها تستعجب الأمر وليس نحن فقط، الخطأ ليس في إقامة النهائي في ملعب الوداد ولكن في توقيت منحهم النهائي بعد الفوز خارج ملعبهم في نصف النهائي بثلاثة أهداف، يجب أن تقول ذلك من بداية البطولة والجميع سيتقبله، وكيف يتم لعب النهائي في نفس الملعب عامين على التوالي؟

وواصل بيتسو عن حجم الضغوط في الأهلي وهل هو أكبر من صنداونز بقوله : "لا يمكنك النوم عندما تكون مدرب الأهلي، الضغوط والتوقعات دائما كبيرة، عندما تفوز والأداء ليس جيدا لا يرضون، عند الخسارة تكون الأمور أسوأ، يجب أن تلعب بشكل جيد وتفوز، ووسائل التواصل الإجتماعي لديها تأثير كبير جدا على الأهلي، عندما تتخذ اتجاها معينا فإن الأمور تسير على هذا النحو.

وأكمل مدرب الأهلي : عدد قليل من الأشخاص ينتقدني وبعض من أساطير النادي وبعضهم يريد أن يدرب الفريق أو أن يكون جزءا من هذا الفريق وهذا حقهم، لا ينتقدوني فقط ولكن اللاعبين أيضا، إنه ناد كبير والتطلعات دائما كبيرة وهذا لا يحدث في ليفربول أو مانشستر سيتي حتى.

وواصل موسيمانى : هناك بعض اللاعبين لديهم شعبية كبيرة في وسائل التواصل الإجتماعي وعندما لا يشاركون تجد مطالبات بوجودهم وعندما يلعبون ولا يسجلون أو لا يقدمون الأداء المطلوب فالجماهير تستمر في حبها لهم وعندما تشرك لاعبا لا يحبونه فالأمور تكون معكوسة.

وعن بيرسي تاو قال مدرب الأهلي : التحديات أمام بيرسي تاو كبيرة، البعض يتحدث عن أنه لا يستغل كل الفرص المتاحة ولكنهم ينسون أنه يصنع فرصه بنفسه في أوقات كثيرة أو يصنعها لزملائه ويسجل أيضا الأهداف، لا يسجل بنفس القدر الذي نريده وهذا هو التحدي ولكنه لاعب كرة قدم جيد.

وزاد بيتسو : المهاجمون في الفريق لا يسجلون الكثير من الأهداف، حسام حسن يطالب الجميع بوجوده ولكنه لا يسجل ويطالبون بمنحه المزيد من الوقت وكذلك محمد شريف سجل عديد الأهداف الموسم الماضي ولكنه لا يفعل ذلك هذا الموسم.