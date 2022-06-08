شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مواعيد مباريات الفراعنة فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر نظيره الأثيوبي غداً الخميس فى استاد بينجو الوطنى فى الجولة الثانية من دور مجموعات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

فاز الفراعنة فى الجولة الأولى بصعوبة على منتخب غينيا بهدفٍ دون رد، فيما خسر المنتخب الإثيوبى من مالاوى الذى صعد لقمة المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب المصرى.

مواعيد مباريات الفراعنة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

الجولة الثانية

إثيويبا- مصر.. 9 يونيو

الجولة الثالثة

مصر - مالاوى .. 19 سبتمبر

الجولة الرابعة

مالاوى - مصر.. 27 سبتمبر

الجولة الخامسة

غينيا - مصر.. 20 مارس

الجولة السادسة

مصر - إثيوبيا.. 28 مارس