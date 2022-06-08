شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج استشفائى لنجم الأهلى قبل موقعة كأس مصر أمام المصرى بالسلوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الطبى للنادى الاهلى بقيادة أحمد أبو عبلة برنامج استشفائى لطاهر محمد طاهر لاعب الفريق للتخلص من حالة الاجهاد التى يعانى منها قبل مواجهة المارد الاحمر مع المصرى بالسلوم بدور الـ 32 لكأس مصر والمقرر لها الاحد المقبل.
أرجع الجهاز الطبي للأهلي عدم مشاركة طاهر محمد طاهر في المباراة الودية التى خاضها المارد الأحمر أمام فريق قوات الدفاع الجوي للإجهاد الذي يُعاني منه اللاعب، موضحاً أن الجهاز الطبي فضّل بالتنسيق مع الجهاز الفني ااستبعاد طاهر من المباراة بسبب شكواه من حالة إجهاد عام.
وفاز الأهلي على فريق قوات الدفاع الجوي بخماسية نظيفة خلال المباراة الودية التى جمعتهما عصر أمس الثلاثاء، ضمن استعدادات المارد الأحمر لمباراة المصري بالسلوم الأحد المقبل في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.
وقال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي أن طاهر محمد طاهر لا يعاني من إصابات وكل ما يشكو منه حالة "إجهاد" فضّل معها الجهاز الفني عدم مشاركة في المباراة الودية حتى لا يتعرض لأية إصابات .
وسجل خماسية الأهلي ، زياد طارق وحسام حسن "هدفين" و كريم فؤاد ومحمد أشرف ، وجاءت الأهداف في الدقائق ، 3 و13 و31 و50 و89 من المباراة.