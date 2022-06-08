شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج استشفائى لنجم الأهلى قبل موقعة كأس مصر أمام المصرى بالسلوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الطبى للنادى الاهلى بقيادة أحمد أبو عبلة برنامج استشفائى لطاهر محمد طاهر لاعب الفريق للتخلص من حالة الاجهاد التى يعانى منها قبل مواجهة المارد الاحمر مع المصرى بالسلوم بدور الـ 32 لكأس مصر والمقرر لها الاحد المقبل.

أرجع الجهاز الطبي للأهلي عدم مشاركة طاهر محمد طاهر في المباراة الودية التى خاضها المارد الأحمر أمام فريق قوات الدفاع الجوي للإجهاد الذي يُعاني منه اللاعب، موضحاً أن الجهاز الطبي فضّل بالتنسيق مع الجهاز الفني ااستبعاد طاهر من المباراة بسبب شكواه من حالة إجهاد عام.

وفاز الأهلي على فريق قوات الدفاع الجوي بخماسية نظيفة خلال المباراة الودية التى جمعتهما عصر أمس الثلاثاء، ضمن استعدادات المارد الأحمر لمباراة المصري بالسلوم الأحد المقبل في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي أن طاهر محمد طاهر لا يعاني من إصابات وكل ما يشكو منه حالة "إجهاد" فضّل معها الجهاز الفني عدم مشاركة في المباراة الودية حتى لا يتعرض لأية إصابات .

وسجل خماسية الأهلي ، زياد طارق وحسام حسن "هدفين" و كريم فؤاد ومحمد أشرف ، وجاءت الأهداف في الدقائق ، 3 و13 و31 و50 و89 من المباراة.