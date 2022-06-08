تعرف على القنوات الناقلة لمباراة السودان والكونغو في تصفيات كأس أمم أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

يستضيف منتخب السودان جمهورية الكونغو (الأربعاء) في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، التي ستقام في كوت ديفوار.



ويتذيل السودان المجموعة التاسعة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 بلا رصيد بعد مرور جولة واحدة، وذلك بفارق الأهداف خلف جمهورية الكونغو ثالث المجموعة، فيما تتصدر موريتانيا المجموعة بـ3 نقاط بفارق الأهداف أمام الجابون صاحبة المركز الثاني.

يستقبل منتخب السودان جمهورية الكونغو في الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2023، مساء الأربعاء 8 يونيو/ حزيران الحالي.

وتنطلق المواجهة الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي، 9 مساء بتوقيت الخرطوم.

تبث منافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتنقل مباراة السودان وجمهورية الكونغو تلفزيونيا على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports 3 HD.