تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وتنزانيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

يخرج منتخب الجزائر لمواجهة نظيره التنزاني (الأربعاء) في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، التي ستقام في كوت ديفوار.



ويتصدر منتخب الجزائر المجموعة السادسة للتصفيات برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، تليه تنزانيا والنيجر بنقطة لكل منتخب، ثم أوغندا بلا رصيد.

يستضيف منتخب تنزانيا نظيره الجزائري، يوم الأربعاء 8 يونيو/ حزيران 2022، على ملعب بنجامين مكابا الوطني، في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي، الخامسة مساء بتوقيت الجزائر.

سيتم نقل المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" التي حصلت على حقوق بث مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، وذلك عبر قناة "بي إن سبورت 3".

سيتولى المعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي مهمة التعليق على مباراة منتخب بلاده ضد نظيره التنزاني في تصفيات كأس أمم أفريقيا.