مش هربط المشكلة بـ «محمد الشوربجي» .. البطل الأوليمبي «أحمد الجندي» يتلقى اتصال من الوزير بعد ساعتين من كتابة منشوره على فيس بوك

الشارقة - اميمة ياسر - نشر الكابتن أحمد الجندي ، البطل الأوليمبي المصري ، منشورا لموقف تعرض له في استاد القاهرة ، حيث كتب الجندي يقول :

حصل موقف انهاردة عند مجمع حمامات السباحة بستاد القاهرة الساعة ٦ الصبح و انا داخل التمرين الأمن قال لي ان في تعليمات بعدم دخول العربيات للparking المخصص لحمام السباحة و لا حتى الركنة في محيط الباب الخارجي للجراچ .

يعني لو عايز تركن يبقى تروح تركن بعيد عن الباب بحوالي ١٠٠ متر يعني انت محتاجلك حوالي من ١٠ ل ١٥ دقيقة عشان توصل لحمام السباحة نفسه بسبب مسافة الparking الكبيرة أساسًا .

ف المهم بسأل الأمن ليه التعليمات ده قال لي أصل في "مسؤول" كان داخل حمام السباحة امبارح الثلاثاء "اتعطل ١٢ دقيقة"!!! فالدنيا اتقلبت و "المسؤول" قرر انه يعاقب الكل ان مفيش عربيات تدخل الparking اللي بياخد حوالي ٢٠٠ عربية .

بدون عمل اي اعتبار ان دة لاعب منتخب و لا اي حاجة و مش بس كدة لا، دة كمان محدش يركن في محيط الباب الخارجي أصلًا اللي هو انا بعاقبك انك هتدخل بشنط التمرين ١٥ دقيقة مشي الساعة ٦ الصبح و تتأخر على تمرينك عشان "انا المسؤول" اركن مكان ال٢٠٠ عربية.

يعني انا ابقى صاحي ٥ الصبح و ورايا يوم طويل عشان اروح مكان التمرين اللي هو أصلا المفروض تبقى كل حاجة متسهلة فيه مش بنقول بقى دة موقف في الشارع ف طبيعي انه يحصل، و مع كامل احترامي الفكرة ان "المسؤول" ده المفروض انه عارف قد ايه ان اللاعب بيبقى الصبح صاحي مش شايف قدامه من قلة النوم او المجهود فبدل متيسرله تمرينه لا احنا نعطله أكتر.

أنا مش هربط الموضوع دة بموضوع "محمد الشوربجي" لاعب الاسكواش لإن المشكلة ده تعتبر نقطة في بحر و ممكن اي حد تاني يشوفها مش مستاهلة و لا اي حاجة لكن لا اي حد بيلعب رياضة بشكل محترف هيفهم النقطة في ان كل واحد فينا مبيصدق يلاقي حاجة تريحه يعني انا لو عليا كنت ركنت عربيتي مكان الstart بتاع حمام السباحة.

السؤال اللي كنت عايز اسأله هنا

حضرتك ناوي تفضل معاقبنا لحد امتى؟!

وعقب نشره هذا الموقف ، أكد على اتصال وزير الشباب به وحل المشكلة ، حيث كتب يقول :

تعقيبًا على ما تم نشره صباح اليوم بخصوص parking الاستاد تواصل معي وزير الشباب و الرياضة هاتفيًا و ادارة الاستاد و توضيح المشكلة "بغلطة" في التعليمات و اود ان اشكر الدكتور/ أشرف صبحي على اهتمامه و سرعة حل الموضوع.

و زي ما قلت ان المشكلة ده لا اربطها تمامًا بموضوع "محمد الشوربجي" و لكنها مشكلة شخصية و مش حابب تتكرر معايا تاني و مكنتش حابب اضيع حقي برضه لإن الموضوع بالنسبالي مش اني أحمد الجندي اللي جايب ميدالية أوليمبية و لكن بصفتي لاعب في المنتخب و نيابة عنهم كان لازم اتكلم عن اللي حصل و حابب أشكر كل الناس اللي اهتمت بالموضوع و ساعدوا في حله.