مروان الشوربجي يخسر أمام عمر مسعد ويتجنب مواجهة شقيقه بعد تجنيسه لإنجلترا

الشارقة - اميمة ياسر - خسر لاعب الإسكواش المصري مروان الشوربجي، أمام مواطنه عمر مسعد، في دور الـ16 لبطولة موريشيوس للإسكواش، التي انطلقت أمس الثلاثاء، وتستمر حتى 13 من الشهر الجاري.

وتمكن عمر مسعد من إقصاء مروان الشوربجي، المصنف التاسع على العالم، والخامس على البطولة، بعد الفوز عليه بـ3 أشواط دون رد، جاءت نتائجها (6 - 11، 11 - 7، 11 - 5، 12 - 10)، مفجرا أولى مفاجآت البطولة.

وكان مروان على موعد مع مواجهة تاريخية أمام شقيقه محمد الشوربجي، الذي أعلن تحويل مساره للعب تحت علم إنجلترا بدلا من مصر، حال تأهل الثنائي إلى الدور نصف النهائي من البطولة، إلا أن توديع مروان للبطولة جعل المواجهة غير محتملة.

ويظهر محمد الشوربجي اليوم للمرة الأولى تحت العلم البريطاني، حين يواجه الإنجليزي جيمس ويلستروب، في دور الـ16 للبطولة.

وكان مروان الشوربجي قرر الاستمرار باللعب تحت العلم المصري، رغم اختيار شقيقه تمثيل إنجلترا في البطولات المقبلة.

وأثار محمد الشوربجي، المصنف الثالث عالميا، الجدل في الأيام الماضية، بعد إعلانه بشكل رسمي تمثيل إنجلترا بدلا من مصر، بعد سنوات طويلة من الانجازات تحت العلم المصري.

وفتح وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، تحقيقا لمعرفة أسباب قرار اللاعب، بعد الاجتماع مع مسؤولي الاتحاد المصري للإسكواش، برئاسة عاصم خليفة.