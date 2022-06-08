إيهاب جلال: منتخب مصر يواجه حظ سيئ

الشارقة - اميمة ياسر - علق إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على مواجهة إثيوبيا المقرر لها غدًا في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023.

وقال جلال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة:"منتخب مصر يواجه حظ سيئ بسبب كثرة الغيابات المتمثلة في محمد صلاح و محمد النني و محمود تريزيجيه و أحمد حجازي بسبب الإصابات .

وأضاف:" مباراة إثيوبيا قوية وليست سهلة وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق النقاط الثلاث".

كما أثنى المدير الفني لمنتخب مصر على أرضية ملعب استاد بينجورا مؤكدا أنه مقارنة بالملاعب الموجودة في أفريقيا فهو ملعب جيد .

ووصلت أمس بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم ، إلى مالاوي استعدادا لمواجهة منتخب إثيوبيا غد الخميس ، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٣ التي تستضيفها كوت ديفوار.

يترأس بعثة منتخب مصر جمال علام رئيس اتحاد الكرة ، ويرافق البعثة حلمي مشهور و محمد بركات و حازم إمام أعضاء المجلس.

كان في استقبال بعثة منتخب مصر مسئولو السفارة المصرية في مالاوي وفي مقدمتهم معالي السفير محمد شريف.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا:

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وإثيوبيا غد الخميس 9 -5 - 2022 في مالاوي الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا:

تذاع مباراة مصر وإثيوبيا عبر قنوات بي إن سبورتس المشفرة .

مجموعة منتخب مصر:

تقع مصر في المجموعة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا 2023 التي تضم منتخبات غينيا وإثيوبيا ومالاوي.

تاريخ مواجهات مصر وإثيوبيا :

وتعد مواجهة مصر وإثيوبيا لقاء خاص نظراً لكونهما أحد المؤسسين الثلاثة لبطولة كأس أمم أفريقيا بجانب السودان عام 1957وتواجد الثنائي في أول بطولتين من كأس الأمم الأفريقية

وواجه منتخب مصر نظيره الأثيوبي في 17 مباراة وحقق الفراعنة الفوز في 13 مباراة وتعادل في مباراتين مقابل فوزين لإثيوبيا وسجل لاعبو الفراعنة 56 هدفا وسكنت شباكهم في 14 هدفا.

وجاءت ابرز مواجهات الثنائي كالتالي :في تصفيات إفريقيا لكرة القدم المؤهلة لأولمبياد ميلبورن 1956 – رجال – 1956 فاز الفراعنة بنتيجة 4-1 ذهابا ونتيجة 5-2 إيابا.

وفي أمم إفريقيا 1957 فازت الفراعنة 4/0 وكرر نفس النتيجة في أمم إفريقيا 1959 وفي أمم إفريقيا 1962 فاز إثيوبيا 4/ 2 قبل أن يفوز الفراعنة بثلاثية نظيفة في أمم إفريقيا 1963.

وفي تصفيات أمم إفريقيا 1990 فاز إثيوبيا بهدف نظيف على مصر وفي لقاء العودة فاز الفراعنة بنتيجة 6-1.وفي تصفيات أمم إفريقيا 1992 فاز مصر على إثيوبيا ذهابا وإيابا بهدفين دون رد.

وتوج منتخب مصر بأول لقب إفريقي علي حساب إثيوبيا في 57 في حين توج أثيوبيا بلقبه الوحيد علي حساب مصر عام 62 .