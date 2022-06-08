شكرا لقرائتكم خبر عن 5 آلاف جنيه مكافأة أفضل لاعب فى الشهر داخل الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد حسنى عبد ربه مدير الكرة بالنادى الاسماعيلى مبلغ خمسة آلاف جنيه لتكون بمثابة المكافأة التي يحصل عليها أي لاعب يفوز بجائزة أفضل لاعب في الشهر داخل الفريق الأصفر ، وحرص القيصرعلى استحداث تلك الفكرة بشكل دوري سعياً لخلق مزيد من التحفيز والإصرار لدى اللاعبين على التألق وتقديم المستوى المنتظر بقميص الدراويش، على غرار معظم الأندية بالدوريات العالمية الكبرى وهو ماسيكون له إنعكاس إيجابي على النتائج.

كما قر أفضل لاعب فى بطولة أفريقيا نسخة 2008 منح اللاعب الجائزة المادية بجانب نيله لقب "لاعب الشهر" من أجل الثناء على ماقدمه من جهوداً كبيرة طال تلك الفترة وتحفيزه على تسجيل وصناعة مزيد من الأهداف تكون سبباً فى حصد الفريق للإنتصارات وإسعاد الجماهير العاشقة للكيان.

حصد أحمد مدبولي، جناح وصانع ألعاب الإسماعيلي، جائزة شه مايو بعد تألقه بشكل لافت طوال الأربع مباريات خلال الشهر أمام فرق "المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي والزمالك".

ونال مدبولي تلك الجائزة بعد تقييم رقمي لكل اللاعبين الذى شاركوا باللقاءات الأخيرة وفى ظل منافسة محتدمة وشرسة نظراً لتألق أكثر من لاعب ضمن صفوف الفريق خلال هذا الشهر.