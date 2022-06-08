ما هو موعد مباراة الترجي وهلال مساكن في كأس تونس 2022؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

يخوض فريق الترجي تحديا جديدا في بطولة كأس تونس حين يلاقي نظيره هلال مساكن في الدور ثمن النهائي.



وكان الترجي تخطى عقبة زيتونة شماخ في دور الـ32 بنتيجة 3-0، وبنفس النتيجة فاز فريق هلال مساكن على نظيره شبيبة ماجل بالعباس.

يلتقي فريق هلال مساكن مع الترجي في دور الـ16 من كأس تونس، مساء الأربعاء 8 يونيو/ حزيران الحالي.

تنطلق المواجهة الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت أبوظبي.

لم تعلن اي قناة عن بث منافسات كأس تونس، لكن من المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة اليوتيوب الخاصة بنادي الترجي.