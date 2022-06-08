شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا فى تصفيات أمم أفريقيا 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر لخوض اختبار رسمى جديد فى تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 بعد الفوز على غينيا مساء الأحد، واستهل المنتخب المصرى مشواره فى تصفيات كأس أمم أفريقيا بفوز صعب على ضيفه منتخب غينيا بهدف نظيف باستاد القاهرة الدولى.

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا فى تصفيات أمم أفريقيا

ويخوض الفراعنة مباراة خارج الأرض ضد إثيوبيا، فى الجولة الثانية من المجموعة الرابعة للتصفيات والمقرر لها السادسة بتوقيت القاهرة من مساء غداً الخميس.

منتخب مصر يسعى لتحقيق الفوز الثانى على التوالى

ويسعى منتخب مصر لتحقيق فوز ثانٍ على التوالى، ليضمن صدارة المجموعة مبكرا، بينما يتطلع نظيره الإثيوبى لتعويض خسارته فى الجولة الأولى أمام مالاوى.

ونجح منتخب مالاوى فى الفوز على إثيوبيا بنتيجة 2-1، من ركلتى جزاء للاعبه جابادينهو مهانجو.

منتخب مصر يخوض المران الوحيد والأخير فى مالاوى اليوم قبل مواجهة إثيوبيا

يخوض منتخب مصر بقيادة إيهاب جلال، في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، مرانه الوحيد والأخير على ملعب بينجو في ماولاى استعدادا لخوض مباراة الغد أمام اثيوبيا في الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2023 في كوت ديفوار.

ويضع إيهاب جلال اللمسات الأخيرة في مران اليوم، على الخطة التي سيواجه بها اثيوبيا غدا، والتي تعتمد على التوازن بين الدفاع والهجوم من أجل تحقيق الفوز والعودة بالنقاط الثلاث للحصول على العلامة الكاملة بعد أول جولتين في التصفيات.

ويشهد المران مشاركة جميع اللاعبين بعد اصطحاب الجاهزين فقط في رحلة مالاوى، حيث شارك محمد الشناوى في التدريبات الجماعية قبل السفر بجانب الثنائى أحمد رفعت وباهر المحمدى بعد استدعائهما للمنتخب، بينما تم اعفاء محمد صلاح ومحمد الننى ومحمود حسن تريزيجيه من السفر للإصابة.