شكرا لقرائتكم خبر عن أنس أسامة ينضم لمنتخب السلة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينضم أنس أسامة فى تدريبات منتخب السلة استعدادا لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، غدا الخميس ، ويعود أنس من رحلة المالديف مساء اليوم الأربعاء على ان ينضم للمنتخب غدا.

ويستعد منتخب السلة لخوض المرحلة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بصالة برج العرب بالإسكندرية يوليو المقبل ، وقرر روى رانا المدير الفني استدعاء 24 لاعبًا لمعسكر المنتخب في قائمة جاءت كالتالي: أحمد خلف ، أحمد عادل ، أدهم إليدا ، أنس أسامة ، إيهاب أمين ، خالد عبد الناصر ، سيف سمير ، عاصم مرعي ، علي أحمد ، علي خليفة ، عمر طارق ، عمر عزب ، عمر هشام ، عمرو الجندي ، عمرو زهران ، محمد أبو النصر ، محمد جيزة ، محمد يونس ، مهاب ياسر ، هيثم كمال ، وليد عبد الجواد ، ياسر صالح ، يوسف شحاتة ، يوسف شوشة.

من جانبه أكد روى رانا المدير الفنى لمنتخب السلة أن إقامة البطولة فى الإسكندرية ستكون بها حضور جماهيرى ونخوض البطولة على أرضنا ولكن كل التركيز على الاداء وتلافى الأخطاء لاى وقع فيها بالمرحلة الأولى.

واضاف روى خلال المؤتمر الصحفي إن هيثم كمال لاعب هام وسنفتقد دوره بعد الإصابة التى تعرض لها ولكن المنتخب يعتمد على اللعب الجماعى، وغيابك سيمثل افتقاد كابتن للمنتخب.

وفيما يخص عاصم مرعى فهو إضافة قوية للمنتخب ويتميز بالقيادة داخل الملعب.

وقال روى أن هدفه الأساسى مع المنتخب الوصول لكأس العالم، ولكن مازال هناك 3 مراحل من التصفيات المؤهلة .