شكرا لقرائتكم خبر عن الجندي يشكو سوء المعاملة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة و مدير الاستاد يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نشر البطل أحمد الجندى صاحب فضية أولمبياد طوكيو فى الخماسي الحديث شكوى عبر صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عقب تعرضه لموقف صباح اليوم بمجمع حمامات السباحة بإستاد القاهرة الدولى و قبل خوض التدريب .

وجاء نص الشكوى كالتالى " حصل موقف انهاردة عند مجمع حمامات السباحة بستاد القاهرة الساعة ٦ الصبح و انا داخل التمرين الأمن قال لي ان في تعليمات بعدم دخول العربيات للparking المخصص لحمام السباحة و لا حتى الركنة في محيط الباب الخارجي للجراچ يعني لو عايز تركن يبقى تروح تركن بعيد عن الباب بحوالي ١٠٠ متر يعني انت محتاجلك حوالي من ١٠ ل ١٥ دقيقة عشان توصل لحمام السباحة نفسه بسبب مسافة الparking الكبيرة أساسًا ف المهم بسأل الأمن ليه التعليمات ده قال لي أصل في "مسؤول" كان داخل حمام السباحة امبارح الثلاثاء "اتعطل ١٢ دقيقة"!!! فالدنيا اتقلبت و "المسؤول" قرر انه يعاقب الكل ان مفيش عربيات تدخل الparking اللي بياخد حوالي ٢٠٠ عربية بدون عمل اي اعتبار ان دة لاعب منتخب و لا اي حاجة و مش بس كدة لا، دة كمان محدش يركن في محيط الباب الخارجي أصلًا اللي هو انا بعاقبك انك هتدخل بشنط التمرين ١٥ دقيقة مشي الساعة ٦ الصبح و تتأخر على تمرينك عشان "انا المسؤول" اركن مكان ال٢٠٠ عربية. يعني انا ابقى صاحي ٥ الصبح و ورايا يوم طويل عشان اروح مكان التمرين اللي هو أصلا المفروض تبقى كل حاجة متسهلة فيه مش بنقول بقى دة موقف في الشارع ف طبيعي انه يحصل، و مع كامل احترامي الفكرة ان "المسؤول" ده المفروض انه عارف قد ايه ان اللاعب بيبقى الصبح صاحي مش شايف قدامه من قلة النوم او المجهود فبدل متيسرله تمرينه لا احنا نعطله أكتر. أنا مش هربط الموضوع دة بموضوع "محمد الشوربجي" لاعب الاسكواش لإن المشكلة ده تعتبر نقطة في بحر و ممكن اي حد تاني يشوفها مش مستاهلة و لا اي حاجة لكن لا اي حد بيلعب رياضة بشكل محترف هيفهم النقطة في ان كل واحد فينا مبيصدق يلاقي حاجة تريحه يعني انا لو عليا كنت ركنت عربيتي مكان الstart بتاع حمام السباحة.

السؤال اللي كنت عايز اسأله هنا حضرتك ناوي تفضل معاقبنا لحد امتى؟! " .

وجاء رد وليد عبد الوهاب مدير ستاد القاهرة أنه تم أصدار قرار بمنع السيارات الدخول الى الموقف الخاص داخل مجمع حمامات السباحة بسبب العمل بانشاء المونورال باتجاه مدينة نصر .