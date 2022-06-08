شكرا لقرائتكم خبر عن مكالمة الخطيب vs زيارة عيد.. ما هى وجهة مصطفى فتحى فى الموسم الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حالة من الغموض تسيطر على مستقبل مصطفي فتحي نجم التعاون السعودي بعد ارتباط اسمه بالرحيل عن ناديه خاصة في حال هبوطه للدرجة الأدني بالدوري السعودي، حيث لازال التعاون احد الأندية المهددة بالهبوط.
في الوقت الذي قام ممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز بزيارة مصطفي فتحي في السعودية لعقد جلسة تفاوضية معه على هامش تواجد نادي بيراميدز هناك لمواجهة نادي اتحاد جدة السعودي وديا، وعرض عيد على مصطفي فتحي الانتقال لبيراميدز في الموسم الجديد مع منح اللاعب وعدا بتقديره ماديا بأفضل شكل.
ومن المقرر ان يحسم مصطفي فتحي وجهته خلال الأيام القادمة وبالتحديد بعد وضوح موقف التعاون السعودي سواء بالهبوط من عدمه.
وشارك مصطفى فتحى فى 156 مباراة بكل البطولات بإجمالى 7229 دقيقة لعب سجل خلالها 28 هدفاً وصنع 16 هدفا آخر فيما شارك اللاعب فى 22 مباراة مع التعاون السعودى سجل خلالها 10 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى.
وتوج مصطفى فتحى مع الزمالك بالدورى العام فى موسم 2014 / 2015 وموسم 2020-2021 وأربع مرات بكأس مصر موسم 2012 / 2013 وموسم 2013 / 2014 وموسم 2014 / 2015 وموسم 2015 / 2016 ومرة بالسوبر المصرى موسم 2015 / 2016، بالإضافة إلى بطولتى السوبر المصرى والأفريقى.