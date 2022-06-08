شكرا لقرائتكم خبر عن مكالمة الخطيب vs زيارة عيد.. ما هى وجهة مصطفى فتحى فى الموسم الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الغموض تسيطر على مستقبل مصطفي فتحي نجم التعاون السعودي بعد ارتباط اسمه بالرحيل عن ناديه خاصة في حال هبوطه للدرجة الأدني بالدوري السعودي، حيث لازال التعاون احد الأندية المهددة بالهبوط.

وعلم الخليج 365 ان هناك مكالمة جمعت مصطفي فتحي بمحمود الخطيب رئيس الأهلي قبيل انتقاله للتعاون اكد خلالها اللاعب ان الزمالك هو صاحب الحق في تحديد مصيره وقتها ليؤكد له الخطيب ترحيب الأهلي باللاعب في اي وقت، كاشفا للاعب انه سيتم الدخول في مفاوضات لضمه حال سمحت الظروف بذلك وهو الأمر الذي اصبح وشيك باقتراب نهاية الموسم الجاري.

في الوقت الذي قام ممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز بزيارة مصطفي فتحي في السعودية لعقد جلسة تفاوضية معه على هامش تواجد نادي بيراميدز هناك لمواجهة نادي اتحاد جدة السعودي وديا، وعرض عيد على مصطفي فتحي الانتقال لبيراميدز في الموسم الجديد مع منح اللاعب وعدا بتقديره ماديا بأفضل شكل.

ومن المقرر ان يحسم مصطفي فتحي وجهته خلال الأيام القادمة وبالتحديد بعد وضوح موقف التعاون السعودي سواء بالهبوط من عدمه.