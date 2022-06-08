شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يبدأ الاستعداد لتصفيات كأس العالم .. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خاض منتخب كرة السلة بقيادة روى رانا تدريبه الاستعدادى لتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2023 ويخوض المنتخب المرحلة الثانية من التصفيات على صالة برج العرب بالإسكندرية يوليو المقبل.

ويقع المنتخب فى المجموعة الرابعة بجانب السنغال والكونغو الديمقراطية وكينيا

وقرر روى رانا استدعاء 24 لاعبًا لمعسكر المنتخب في قائمة جاءت كالتالي: أحمد خلف ، أحمد عادل ، أدهم إليدا ، أنس أسامة ، إيهاب أمين ، خالد عبد الناصر ، سيف سمير ، عاصم مرعي ، علي أحمد ، علي خليفة ، عمر طارق ، عمر عزب ، عمر هشام ، عمرو الجندي ، عمرو زهران ، محمد أبو النصر ، محمد جيزة ، محمد يونس ، مهاب ياسر ، وليد عبد الجواد ، ياسر صالح ، يوسف شحاتة ، يوسف شوشة.