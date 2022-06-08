شكرا لقرائتكم خبر عن موعود ياللى عليك الدور.. ثنائى أجنبى يودع الأهلى على طريقة أليو بادجى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يجهز مسئولو الاهلى سيناريو الاستغناء عن السنغالى اليو بادجى مهاجم الفريق لصفوف اميان الفرنسى، للثنائى الكونغولى والتر بواليا والموزمبيقى ميكيسونى.
فقد اقترب الكونغولي والتر بواليا، مهاجم الأهلي السابق المُعار لنادى السيلية القطري، من السير فى نفس طريق السغالي آليو بادجي مهاجم الأهلي الذى رحل نهائياً لنادى إميان الفرنسي.
ويبحث مسئولو الأهلي حالياً مصير والتر بواليا من خلال التفاوض مع اللاعب ووكيل أعماله حول الفترة المقبلة، وتُشير المعلومات الواردة من داخل الأهلي إلى أن إدارة القلعة الحمراء بصدد الاستغناء عن بواليا نهائياً لعدم قناعة الجهاز الفني ومسئولى النادى بقدرات اللاعب وإمكانياته الفنية.
وتلقى بواليا عدة عروض محلية وخارجية الفترة الماضية يتم المفاضلة بينهما حالياً من أجل إتخاذ القرار المناسب للمهاجم الكونغولي والأهلي.
وعلى نفس الوتيرة استقرت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى على بيع ميكيسونى فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة والتعاقد مع مهاجم أجنبى سوبر بدلا له، بعد فشله فى إثبات نفسه بالقميص الأحمر منذ التعاقد معه.
وبدأ ميكيسونى مرحلة العلاج الطبيعى للتعافى من اصابته بجزع فى الرباط الداخلى للركبة، وهى الإصابة التي تعرض لها اللاعب في أحد التدريبات بالجزائر قبل مباراة وفاق سطيف فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وتبعده عن الملاعب قرابة الشهرين ونصف.
وتعاقد الأهلي مع ميكيسوني فى الميركاتو الصيفي الماضي قادما من سيمبا التنزاني مقابل 900 ألف دولار، بخلاف راتب اللاعب الذى يصل إلى 450 ألف دولار.
وشارك ميكيسونى فى 18 مباراة مع الأهلي بكل البطولات، بإجمالي 712 دقيقة لعب، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفا آخر وتلقى إنذارين.
بينما شارك مع سيمبا التنزانى فى 12 مباراة بإجمالي 1062 دقيقة لعب سجل خلالها 3 اهداف وصنع مثلها.