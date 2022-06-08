شكرا لقرائتكم خبر عن موعود ياللى عليك الدور.. ثنائى أجنبى يودع الأهلى على طريقة أليو بادجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز مسئولو الاهلى سيناريو الاستغناء عن السنغالى اليو بادجى مهاجم الفريق لصفوف اميان الفرنسى، للثنائى الكونغولى والتر بواليا والموزمبيقى ميكيسونى.

فقد اقترب الكونغولي والتر بواليا، مهاجم الأهلي السابق المُعار لنادى السيلية القطري، من السير فى نفس طريق السغالي آليو بادجي مهاجم الأهلي الذى رحل نهائياً لنادى إميان الفرنسي.

ويبحث مسئولو الأهلي حالياً مصير والتر بواليا من خلال التفاوض مع اللاعب ووكيل أعماله حول الفترة المقبلة، وتُشير المعلومات الواردة من داخل الأهلي إلى أن إدارة القلعة الحمراء بصدد الاستغناء عن بواليا نهائياً لعدم قناعة الجهاز الفني ومسئولى النادى بقدرات اللاعب وإمكانياته الفنية.

وتلقى بواليا عدة عروض محلية وخارجية الفترة الماضية يتم المفاضلة بينهما حالياً من أجل إتخاذ القرار المناسب للمهاجم الكونغولي والأهلي.