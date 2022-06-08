شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. المشاركة فى المباريات وراء رحيل حسن مصطفى من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

واقعة اليوم هى رحيل حسن مصطفى لاعب وسط الأهلى والزمالك السابق، من الأهلى إلى الزمالك والتى جاءت بعد فترة من الأزمات بينه وبين البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى السابق للأهلى، حيث أكد حسن مصطفى فى تصريحات إعلامية سابقة أن سبب رحيله عن الأهلى الخلافات التى كانت بينه وبين جوزيه بسبب المشاركة فى المباريات.

وقال حسن مصطفى: "كنت أعود من الإصابة وأريد أن ألعب مباشرة، وهذا ما كان يُغضب جوزيه منى لأنه يرى أن مشاركة أى لاعب قرار الجهاز الفنى فقط"، كما اعترف مصطفى بأن تقصيره فى بعض المباريات والتدريبات كان السبب الرئيسى وراء خلافه مع جوزيه، وهو ما جعل المدرب يستبعده عن المشاركة فى التشكيلة الأساسية للفريق. وقال لاعب وسط الأهلى والزمالك فى تصريحات صحفية سابقة، "عدم مشاركتى فى المباريات كان له تأثير سلبى على نفسيتى وتسبب لى فى بعض المشاكل".