شكرا لقرائتكم خبر عن نونو الميدا يبدأ خطة رفع الحمل البدنى لنجوم فاركو قبل عودة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر البرتغالى نونو الميدا المدير الفني لفاركو على رفع الحمل البدنى للاعبيه بالتدريب على فترتين صباحاً ومساءاً وذلك ضمن برنامج الإعداد لاستكمال مشوار الفريق ببطولة الدوري بعد انتهاء مباريات الأجندة الدولية.

وتتوقف مسابقة الدوري المحلي لما يزيد عن أسبوعين ضمن الأجندة الدولية، والتي يتخللها مبارتان للمنتخب الوطني فى التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الجديدة.

ويتطلع جهاز فاركو لرفع الجانب البدني للاعبين، وهو ما يسهم فى تنفيذ الجوانب الخططية بشكل أفضل، وينعكس على تطور النتائج واقتحام المربع الذهبى لمسابقة الدوري.

ويستعد فاركو لمواجهة سيراميكا المقرر لها عصر الجمعة 17 يونيو الجارى على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ووضع نونو الميدا المدير الفني لفاركو برنامج استشفائى للاعبيه خلال فترة توقف الدوري ، لمواصلة الحالة المميزة التي يعيشها الفريق بعدما حصد 13 نقطة فى 9 مباريات منذ تولى نونو ألميدا المسئولية الفنية للفريق خلفاً لمجدى عبد العاطي بالتعادل مع البنك الأهلي 2-2 ثم التعادل السلبي مع الزمالك ثم الفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد ثم التعادل مع غزل المحلة بهدف لكل فريق ثم التعادل السلبي مع سموحة ثم الفوز على فيوتشر بهدف دون رد ثم التعادل السلبي مع بيراميدز والجونة ومصر المقاصة.

و يعكف نونو ألميدا، على دراسة مباريات فريق سيراميكا للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق للحفاظ على سجله خالياً من الهزائم مع الفريق البرتقالى، ويحتل فاركو المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 29 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً.