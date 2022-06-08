إيهاب جلال يعاين ملعب بينجو الدولى المستضيف لمباراة منتخب مصر و إثيوبيا .. صور

القاهرة - سامية سيد - حرص إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على معاينة ملعب بينجو الدولي الذي يستضيف مباراة منتخب مصر واثيوبيا غدًا الخميس فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ويسع استاد بينجو الدولي والذي تم انشاؤه في عام 2017 مباراة لـ41 ألف مشجع ، ويقع في مدينة ليلونجوى - بمالاوى ، وتصل تكلفة انشاء الاستاد ل 70 مليون دولار.

يخوض منتخب مصر بقيادة إيهاب جلال، في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، مرانه الوحيد والأخير على ملعب بينجو في ماولاى استعدادا لخوض مباراة الغد أمام اثيوبيا في الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2023 في كوت ديفوار.

ويضع إيهاب جلال اللمسات الأخيرة في مران اليوم، على الخطة التي سيواجه بها اثيوبيا غدا، والتي تعتمد على التوازن بين الدفاع والهجوم من أجل تحقيق الفوز والعودة بالنقاط الثلاث للحصول على العلامة الكاملة بعد أول جولتين في التصفيات.

ويشهد المران مشاركة جميع اللاعبين بعد اصطحاب الجاهزين فقط في رحلة مالاوى، حيث شارك محمد الشناوى في التدريبات الجماعية قبل السفر بجانب الثنائى أحمد رفعت وباهر المحمدى بعد استدعائهما للمنتخب، بينما تم اعفاء محمد صلاح ومحمد الننى ومحمود حسن تريزيجيه من السفر للإصابة.

في السياق ذاته، تتجه النية لدى الجهاز الفني لإستمرار محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر في التشكيل الأساسى للفراعنة أمام اثيوبيا غدا ، لاسيما وأنه خاض جميع التدريبات منذ انضمامه للمعسكر لذا فهو الأجهز لمباراة الغد، بعكس الشناوى العائد من الإصابة بفيروس كورونا.

على صعيد متصل، يعقد جمال علام رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة واللواء حلمى مشهور وحازم إمام ومحمد بركات أعضاء المجلس، اجتماعا مع اللاعبين مساء اليوم لتحفيزهم على الفوز غدا والعودة بالثلاث نقاط، لتسهيل مهمة الفراعنة في باقى المباريات.

من جانبه ، قال حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن أن الجهاز الفنى واللاعبين يحتاجون للدعم فى هذا التوقيت، مضيفا أن الاتحاد قد يعين مديرا إداريا لمنتخب مصر لتوفير مزيدا من الاستقرار للمنتخب في الفترة المقبلة.