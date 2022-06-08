شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب السلة: هدفنا الوصول لكأس العالم..وعاصم مرعى إضافة قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد روى رانا المدير الفنى لمنتخب السلة أن إقامة البطولة فى الإسكندرية ستكون بها حضور جماهيرى ونخوض البطولة على أرضنا ولكن كل التركيز على الاداء وتلافى الأخطاء لاى وقع فيها بالمرحلة الأولى.

واضاف روى خلال المؤتمر الصحفي إن هيثم كمال لاعب هام وسنفتقد دوره بعد الإصابة التى تعرض لها ولكن المنتخب يعتمد على اللعب الجماعى، وغيابك سيمثل افتقاد كابتن للمنتخب.

وفيما يخص عاصم مرعى فهو إضافة قوية للمنتخب ويتميز بالقيادة داخل الملعب.

وقال روى أن هدفه الأساسى مع المنتخب الوصول لكأس العالم، ولكن مازال هناك 3 مراحل من التصفيات المؤهلة .