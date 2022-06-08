شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية استعدادا لمواجهة إثيوبيا : لا توجد مباراة سهلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو السولية قائد منتخب مصر أنه لا توجد مباراة سهلة حاليا و ذلك قبل مواجهة أثيوبيا بتصفيات كأس الأمم الافريقية 2023 بكوت إيفوار.

وأوضح عمرو السولية خلال المؤتمر الصحفى أستعدادا لمواجهة إثيوبيا قائلا " ونلعب جميع مبارياتنا للفوز و أن جميع اللاعبين جاهزون للمباراة ، من أجل تحقيق الإنتصار الثاني والاستمرار في تصدر المجموعة ".

يستعد منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا فى السادسة مساء غداً الخميس بمالاوى، في إطار منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم الأفريقية 2023، المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

منتخب مصرنجح في تحقيق الفوز على نظيره الغيني بهدف نظيف عن طريق مصطفى محمد في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر التصفيات.