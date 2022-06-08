لاعبة اليد «رحاب جمعة» : أفكر جديا في التجنيس

الشارقة - اميمة ياسر - أكدت المصرية رحاب جمعة لاعبة فريق اليد بنادي سان جينيان الفرنسي “السابقة”، أنها تفكر في التجنيس، في ظل عدم وجود منتخب وطني أول لكرة اليد.

وقال رحاب جمعة في تصريحات خاصة لـ“صدى البلد”: "سبق وأن عُرض علي التجنيس منذ سنوات، لكنني رفضت من أجل ارتداء قميص منتخب بلدي الذي يعد حلما بالنسبة لي".

أضافت رحاب جمعة:" فوجئت بأحد المسؤولين يهاجمني لأنني صرحت بأنني رفضت التجنيس، بدلا من أن يساهم في تكوين منتخب أول لكرة اليد الذي أطالب به من سنوات طويلة".

اختتمت: "أعشق تراب بلدي، ولكنني فقدت الأمل في تكوين منتخب لكرة اليد، وأفكر في التجنيس، وفي حال وصول عرضا سأدرس الأمر جيدا لاتخاذ القرار المناسب".

يذكر أن محمد الشوربجي لاعب الإسكواش، أعلن أمس الاثنين، تمثيل إنجلترا في البطولات الدولية بدلا من مصر.

وبرر محمد الشوربجي قراره بتمثيل منتخب إنجلترا، بأنه لم يحصل على الدعم الكافي من الاتحاد المصري للإسكواش كأحد أساطير اللعبة.