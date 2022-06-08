شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة التايكوندو في بطولة الجائزة الكبرى بكوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك منتخب التايكوندو في منافسات بطولة الجائزة الكبرى بكوريا الجنوبية فى الفترة من 10 إلى 12 يونيو الجارى ، في إطار الاستعداد لبطولة أفريقيا و كذلك البحر المتوسط .

القائمة فى البطولة تضم كل من مصطفى فرج ، إياد بركات ، ويرافق البعثة مدرب المنتخب تامر عاطف.

ومن المقررأن يتأهل أصحاب المركز الأول والثانى إلى منافسات بطولة الجائزة الكبرى القادمة بمانشستر.

من جانبه أكد محمد عجيزة عضو مجلس إدارة الاتحاد و المشرف العام على المنتخب الأول أنه لا يوجد وقت للراحة ، فبعد المشاركة في بطولة النمسا وتحقيق المركز الثانى تم المشاركة ببطولة الجائزة الكبرى بروما ، وحصل فيها سيف عيسى على الفضية ، ثم بطولة كوريا الجنوبية ، و الأسبوع المقبل السفر الى بطولة كسمبورج الدولية .