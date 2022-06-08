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قائمة التايكوندو في بطولة الجائزة الكبرى بكوريا الجنوبية

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القاهرة - سامية سيد - يشارك منتخب التايكوندو في منافسات بطولة الجائزة الكبرى بكوريا الجنوبية فى الفترة من 10 إلى 12 يونيو الجارى ، في إطار الاستعداد لبطولة أفريقيا و كذلك البحر المتوسط .

القائمة فى البطولة  تضم كل من مصطفى فرج ، إياد بركات ، ويرافق البعثة مدرب المنتخب تامر عاطف.

ومن المقررأن يتأهل أصحاب المركز الأول والثانى إلى منافسات بطولة الجائزة الكبرى القادمة بمانشستر.

من جانبه أكد محمد عجيزة عضو مجلس إدارة الاتحاد و المشرف العام على المنتخب الأول أنه لا يوجد وقت للراحة ،  فبعد المشاركة في بطولة النمسا وتحقيق المركز الثانى  تم المشاركة ببطولة الجائزة الكبرى بروما ، وحصل فيها سيف عيسى على الفضية ، ثم بطولة كوريا الجنوبية ، و الأسبوع المقبل السفر الى بطولة كسمبورج الدولية .

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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