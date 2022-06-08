شكرا لقرائتكم خبر عن غزلان بواليا ..تعرف على سر لقب المنتخب الإثيوبى قبل مواجهة الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى المنتخب الوطنى مع نظيره الأثيوبى بعد غد الخميس في إطار الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار ، باللقاء الذى يقام بمالاوى .

وتمتلك المنتخبات المشاركة فى التصفيات الأفريقية العديد من الألقاب والأسماء التى ارتبطت بها منذ مشاركاتها الأولى فى البطولة الأفريقية، وهى أسماء وألقاب يفضلها عشاق الساحرة المستديرة ويتفاءلون بها أحيانا

وقبل المباراة بين المنتخبين ، المصرى والأثيوبى فإن المنتخب الأثيوبى يطلق عليه أيضا " منتخب غزلان بواليا " ، ولٌقب بهذا اللقب نسبة إلى نوع من الماعز البري المهددة بالانقراض ، حيث بقي حوالي 500 من هذا النوع في مرتفعات إثيوبيا.

غادرت بعثة منتخب مصر، مطار القاهرة منذ قليل متجهة إلى مالاوى لمواجهة منتخب اثيوبيا يوم الخميس المقبل في الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار.

وتستغرق رحلة منتخب مصر إلى مالاوى 8 ساعات، حيث من المقررأن تصل مطار مالاوى فى التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.