شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة .. الأهلى يتوج بطلا للكأس بعد الفوز على الشواكيش بهدف دون رد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الاهلى في الفوزعلى الترسانة بهدف دون رد سجله سيد صالح ليعلن تتويجه بطلا لكأس مصر في مثل هذا اليوم 8 يونيو 1956.

مثل الأهلى: عادل هيكل، عبد الوهاب سليم، رضا عبد الحميد، طلعت عبد الحميد، رفعت الفناجيلى، طارق سليم، وجيه مصطفى، سيد صالح، السيد عطية "توتو"، صالح سليم، ومراد نديم.

ومثل الترسانة: قدرى نسيم، فؤاد جودة، حسين النقلى، حمدتو أحمد، عبدالخالق عبد الحفيظ، حنفى شعراوى، فاروق حسن على، فكرى، حمدى عبد الفتاح، محمود داود "منص"، ومحيى شرشر.

وجاء تتويج الاهلى بلقب كأس مصر ليجمع المارد الأحمر بين لقبى الدوري والكأس للمرة الخامسة في تاريخه، حيث سبق أن جمع بين اللقبين أعوام "1948-1949، 1949-1950، 1950-1951، 1952-1953"، أدار المباراة الحكم حسين أمام، وعاونه كل من إسماعيل كاسب، وعبدالله رفعت.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدوري الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.