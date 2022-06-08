شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يفتقد جهود عمرو السيسى أمام سموحة بالدوري بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب عمرو السيسى لاعب طلائع الجيش عن فريقه في مباراة سموحة المقبلة بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة غزل المحلة التي فاز بها بهدف دون رد ضمن منافسات الأسبوع الحادى والعشرين لمسابقة الدوري.

ويستعد الطلائع لمواجهة سموحة المقرر لها التاسعة والنصف مساء الجمعة 17 يونيو الجارى على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة 22 لمسابقة الدوري الممتاز.

يخوض فريق طلائع الجيش عصر اليوم الأربعاء أولى ودياته في معسكره المغلق بالإسكندرية بمواجهة نظيره سيراميكا حيث اتفق الناديين على خوض وديتين اليوم وغداً استعداداً لعودة مسابقة الدوري.

وينتهج جهاز الطلائع سياسة المباريات الودية للحفاظ على جاهزية باقي عناصر الفريق تمهيدًا للإعتماد على إمكانياتهم خلال الفترة المقبلة فضلًا عن تجهيز العائدين من الإصابة إلى جانب تجريب مجموعة من الخطط الفنية والوقوف على مدى إستيعاب اللاعبين للجمل التكتيكية المقرر تنفيذها فى اللقاءات المقبلة.

ويحتل الطلائع المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 32 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا.