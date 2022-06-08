شكرا لقرائتكم خبر عن المهدى سليمان حارس مرمى بيراميدز يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 35 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل المهدي سليمان، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، اليوم الاربعاء بعيد ميلاده رقم 35، حيث ولد في 8 يونيوعام 1987، وبدأ مسيرته الكروية بقطاع الناشئين بنادي إنبي وتنقل بين عدة أندية قبل الاستقرار حالياً في الفريق السماوي.

من نادي إنبي بدأت مسيرة المهدي سليمان الكروية، قبل أن ينتقل إلى المقاولون العرب في تجربة قصيرة ومنها عاد إلى الفريق البترولي مجدداً ليلتحق بنادي بتروجت، ثم المحلة، قبل أن يرحل إلى فريق سموحة حيث سطع نجمه مع الفريق السكندري وجذب أنظار مسئولو بيراميدز.

فى الميركاتو الصيفي عام 2018، انضم المهدي سليمان إلى فريق بيراميدز واستطاع أن يثبت أقدامه بالتشكيل الأساسي للفريق بعد منافسة شرسة مع أحمد الشناوي، حارس مرمى الزمالك السابق.

وشارك المهدى سليمان فى 60 مباراة مع بيراميدز بإجمالى 5228 دقيقة لعب وخرج بشباك نظيفة في 25 مباراة وتلقت شباكه 47 هدف ، ويعد المهدي سليمان من حراس المرمى المميزين في مصر ولكنه ابتعد عن المشاركة في بيراميدز مؤخراً لصالح شريف إكرامي الحارس القادم من الاهلى .