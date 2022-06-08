رغم استبعاده للإصابة.. محمد صلاح يرفع شعار " مفيش راحة" ويتدرب على الشاطئ

القاهرة - سامية سيد - مازال النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزى، يواصل التأهيل والاستعداد لعودته مرة أخرى للملاعب بعد الإصابة التى أجبرته على الخروج من قائمة المنتخب لمباراة إثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.



جيم محمد صلاح على البحر

ورغم استبعاده للإصابة، إلا أن النجم محمد صلاح استغل فترة تواجده بأحد المدن الساحلية، للتمرين واستعادة لياقته البدنية في "جيم" على البحر، حيث نشر محمد صلاح عبر "إنستجرام"، صورة من "الجيم" على الصورة إيموجى الجيم، ويستعد صلاح لموسم قوى سواء في الدورى الانجليزى، أومع المنتخب المصرى في تصفيات كأس الأمم.



محمد صلاح

وكانت تقارير صحفية بريطانية قد أكدت أمس الثلاثاء أن الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي أبلغ عدد من زملائه والمقربين منه بالعرض الذي تلقاها من إدارة برشلونة للانتقال الى صفوف الفريق الكتالوني بنهاية الموسم المقبل بشكل مجاني.

ويتبقى في عقد محمد صلاح موسم واحد ينتهي بنهاية يونيو المقبل 2023 وهو الأمر الذي دفع الصحف البريطانية والإسبانية تتحدث بشكل لافت عن العروض التي يتلقاها الفرعون المصري في الدوريات الخمس الكبرى.

وقالت صحيفة "ديلي ميرور" إن محمد صلاح أبلغ زملائه بالعرض الذي تلقاه من نادي برشلونة وأنه يرغب في الرحيل عن صفوف الريدز بنهاية الموسم المقبل بعد توصله الى اتفاق حالياً مع البارسا.

وأوضحت الصحيفة أن محمد صلاح وبالرغم من إعلانه رسمياً رغبته في البقاء داخل قلعة الأنفيلد الا أنه مازال يمثل صداعاً في رأس كبار الشخصيات في ليفربول، وأن رؤساء الريدز وأنصاره على حد سواء لا يزالون غير مدركين للأوهام بأن إعلانه بالكاد يكون ردًا نهائيًا على السؤال الذي يلوح في الأفق بلا إجابة: يبقى أم ​​سيذهب؟.

كشفت تقارير صحفية، عن أن إدارة فريق ليفربول الإنجليزي قدمت عرضا وصفته بالأضخم في تاريخ النادي الإنجليزي من أجل تجديد عقد الدولي المصري محمد صلاح الذى سينتهى في يونيو 2023.