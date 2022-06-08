الامارات | هاري كين: أعشق تسجيل الأهداف خاصة لمنتخب بلادي

شكرا لقرائتكم خبر عن هاري كين: أعشق تسجيل الأهداف خاصة لمنتخب بلادي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى هاري كين مهاجم المنتخب الإنجليزي لكرة القدم سعادة بالغة بتسجيل هدف التعادل 1 / 1 للمنتخب في شباك نظيره الألماني مساء أمس الثلاثاء ضمن منافسات دوري أمم أوروبا.

وكان الهدف هو الـ 50 لهاري كين خلال 71 مباراة دولية، وهو ما يظهر مدى قدرة اللاعب على الحسم.

وكادت المباراة أن تنتهي بفوز ألمانيا 1 / صفر لكن كين سجل هدف التعادل للمنتخب الإنجليزي من ضربة جزاء قبل دقيقتين فقط من نهاية المواجهة التي أقيمت في ميونخ.

وبدا التعادل مستحقا للمنتخب الإنجليزي الذي قام لاعبوه ب 15 تسديدة على المرمى مقابل عشر تسديدات للاعبي المنتخب الألماني، وذلك رغم أن نسبة استحواذه على الكرة كانت أقل، حيث بلغت 3ر37 %.

وكان هدف مباراة أمس هو الـ 15 لكين من ضربة جزاء بقميص المنتخب الإنجليزي، وقد سجله على ملعب «أليانز أرينا» ليكون قد سجل بذلك 20 هدفا للمنتخب الإنجليزي خارج أرضه مقابل 20 هدفا للفريق على أرضه وعشرة أهداف على ملاعب محايدة.

ورغم أن معدل تهديف كين مع المنتخب يبلغ 7ر0 هدف في المباراة، تعد بطولة دوري الأمم هي الأكثر صعوبة بالنسبة له، حيث سجل هدفين فقط خلال 14 مباراة في سجل مشاركاته بالبطولة وذلك بمعدل تهديف 14ر0 هدف في المباراة.

بينما كان هاري كين العنصر الأبرز في تصفيات كأس العالم حيث سجل 17 هدفا في 14 مباراة، كما لعب دورا بارزا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية حيث سجل 15 هدفا خلال 13 مباراةى، وسجل ستة أهداف خلال ست مباريات في نهائيات كأس العالم.

وباعتباره مهاجم صريح، سجل هاري كين أغلب أهدافه من نقطة قريبة من المرمى، حيث أحرز 48 هدفا من أهدافه الـ 50 مع المنتخب من داخل منطقة الجزائ.

وسجل هاري كين تسعة أهداف برأسه و35 هدفا بقدمه اليمنى مقابل ستة أهداف بقدمه اليسرى.

وفي حديثه لوسائل الإعلام بعد تسجيل ثالث هدف له في شباك المنتخب الألماني، علما بأنه سجل خمسة أهداف في شباك سان مارينو وأربعة أهداف في شباك كل من بلغاريا ومونتنيجرو وألبانيا، قال هاري كين إنه لا يحب شيئا أكثر من إسكان الكرة في الشباك.

وأضاف: «أعشق تسجيل الأهداف، دائما - وخاصة لمنتخب بلادي.»

وتابع:«لذلك كلما استطعت مساعدة الفريق، كان هذا أهم شيء بالنسبة لي. هو أمر جيد أن تعود في النتيجة... الآن أمامنا مباراتان على أرضنا وعلينا محاولة تحقيق الفوز».

وتابع: «حتى التأخر صفر / 1 ألقى الضوء على شخصيتنا الجيدة خارج أرضنا حيث عدنا في المباراة وحققنا نتيجة أمام منتخب ألمانيا القوي».

وأضاف:«هذا يظهر ما نحن عليه. لا يزال بإمكاننا التطور إلى الأفضل، لكننا نعمل بجدية وعلينا مواصلة ذلك".

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