المستكاوي: موسمياني قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن الأهلي .. شوبير: الأهلي عارف إنه مش حمل يخسر بطولة تاني

الشارقة - اميمة ياسر - قال الناقد الرياضي حسن المستكاوي، أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بات قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن الفريق الأحمر، بعد الأداء الهذيل الذي ظهر به في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ما أدى إلى خروجه من المسابقة أمام الوداد، في المباراة النهائية من البطولة القارية: «حاسس بحاجة من خسارة الأهلي وأشتم رائحة رحيله بسبب الأداء، لكن التوقيت نفسه ليا وجهة نظر فيه، مخاطرة كبيرة يتحمل المسؤولية حتى نهاية الموسم ويتم تقييمه بناء على ده، ومن ثم يتم اتخاذ القرار».

تغيير في السياسة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل الاجتماع الذي عقده محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب المارد الأحمر، عبر الفيديو كونفرانس بسبب وجوده في المغرب، وغيابه عن استعدادات الفريق لمواجهة المصري بالسلوم، في كأس مصر: «هناك تغيير في السياسة شامل من ناحية فريق كرة القدم وجهازه الفني، خلال الفترة المقبلة، وهذا على مسؤوليتي والإدارة هتضع نصب أعينها المتابعة والمراقبة والوقوف على كل صغيرة وكبيرة؛ لأن الأهلي عارف إنه مش حمل يخسر بطولة تاني».