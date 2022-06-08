أنباء عن إقالة المدير الفنى .. زوجة موسيمانى غاضبة بسبب اجتماع الأهلى

الشارقة - اميمة ياسر - في تصريحات مويرا تلاجالي زوجة الجنوب إفريقى بيتسو موسيماني المدير الفنى لفريق كرة القدم بالنادى الأهلى ومديرة أعماله، أعربت فيها، عن خيبة أملها من الانتقادات التي يتلقاها زوجها بشكل مستمر في مصر.

وقالت مويرا في تصريحات عقب إعلان الأهلي عقد اجتماع عاجل مع المدير الفني بنظام الفيديو في تصريحات لصحيفة "تايمز لايف" الجنوب أفريقية: "إنه أمر محبط للغاية أن يتمكن الشخص من فعل الكثير، ولكن الناس ليسوا سعداء حقًا".

وأضافت: "لا أعرف أسبابهم، لكنني أعتقد أن بيتسو موسيماني أدى بشكل جيد للغاية".

أوضحت زوجة موسيماني: "ان المدرب بيتسو تلقى استقبالًا جيدًا ودعمًا من قبل معظم أنصار الأهلي الذين يقدرون مساهمته في الفريق والألقاب السبعة التي حققها في أقل من 20 شهرًا".

يأتي هذا الاجتماع في حضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم برئاسة ياسين منصور، وحسام غالي عضو مجلس إدارة النادي، وكذلك لجنة التخطيط التي تضم كلًّا من محسن صالح وزكريا ناصف

يشهد الاجتماع مناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالفريق، والترتيبات الإدارية والفنية التي تحتاجها المرحلة المقبلة على كافة المستويات.

وكان مصدر مسئول في النادى الأهلى قد كشف أن هناك حالة من الغضب داخل أروقة النادى الاهلى تجاه الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق بعد مماطلته فى العودة للقاهرة منذ سفره لقضاء أجازة عقب خسارة المارد الاحمر لدوري أبطال افريقيا لذا سيكون اجتماع الليلة معه عبر خاصة "الزووم" عاصفاً وربما يأتي بقرارات قوية ضد المدرب الجنوب أفريقي.

وسافر بيتسو موسيمانى إلى جنوب أفريقيا لقضاء أجازة هناك عدة أيام عقب انتهاء الدورة التدريبية التابعة لـ "فيفا" بالمغرب، والتى شارك فيها بعد الحصول على إذن من إدارة القلعة الحمراء.

وحدد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مساء الثلاثاء، موعداً للعودة للقاهرة قبل أن يطلب تأجيل موعد العودة لعدة أيام وهو ما أثار غضب مسئولي الأهلي.