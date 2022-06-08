شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح على رأس 5 غيابات تحاصر الفراعنة فى مواجهة إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر بقيادة إيهاب جلال، في السادسة مساء اليوم الاربعاء بتوقيت القاهرة، مرانه الوحيد والأخير على ملعب بينجو في ماولاى استعدادا لخوض مباراة الغد أمام اثيوبيا في الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2023 في كوت ديفوار.

ويضع إيهاب جلال اللمسات الأخيرة في مران اليوم، على الخطة التي سيواجه بها إثيوبيا غدا، والتي تعتمد على التوازن بين الدفاع والهجوم من أجل تحقيق الفوز والعودة بالنقاط الثلاث للحصول على العلامة الكاملة بعد أول جولتين في التصفيات.

ويغيب عن منتخب مصر فى مواجهة أثيوبيا كل من محمد صلاح ومحمد الننى ومحمود حسن تريزيجيه الذين تخلفوا عن السفر مع الفراعنة لمالاوى للإصابة وكذلك ياسر ابراهيم لإصابته بنزلة برد ومحمد عبد المنعم لاستكمال برنامجه التأهيلى فى القاهرة.

ويشهد المران مشاركة جميع اللاعبين بعد اصطحاب الجاهزين فقط في رحلة مالاوى، حيث شارك محمد الشناوى في التدريبات الجماعية قبل السفر بجانب الثنائى أحمد رفعت وباهر المحمدى بعد استدعائهما للمنتخب.

يتصدر منتخب مالاوي المجموعة الرابعة فى تصفيات كأس أمم أفريقيا برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف المسجلة أمام منتخب مصر، وفى المقابل، يحتل منتخب إثيوبيا المركز الثالث بلا رصيد من النقاط، بفارق الأهداف المسجلة عن منتخب غينيا صاحب المركز الرابع.

حقق منتخب مصر فوزا صعبا، مساء الأحد، على ضيفه الغيني بنتيجة 1-0، في الجولة الأولى من دور المجموعات لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 فيما نجح منتخب مالاوي في الفوز على إثيوبيا بنتيجة 2-1 من ركلتي جزاء للاعبه جابادينهو مهانجو.