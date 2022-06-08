شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القيمة التسويقية للفراعنة وإثيوبيا .. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر اختبار رسمى جديد فى تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 غداً الخميس بعد الفوز على غينيا مساء الأحد الماضى بعد أن استهل المنتخب المصرى مشواره فى تصفيات كأس أمم أفريقيا بفوز صعب على ضيفه منتخب غينيا بهدف نظيف باستاد القاهرة الدولى.

ويخوض الفراعنة مباراة خارج الأرض ضد إثيوبيا، فى الجولة الثانية من المجموعة الرابعة للتصفيات، والمقرر لها السادسة بتوقيت القاهرة من مساء غداً الخميس

وتبلغ القيمة التسويقية لمنتخب مصر 159.15 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب إثيوبيا 3.03 مليون يورو.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق فوز ثانٍ على التوالى، ليضمن صدارة المجموعة مبكرا، بينما يتطلع نظيره الإثيوبى لتعويض خسارته فى الجولة الأولى أمام مالاوى.

ونجح منتخب مالاوى فى الفوز على إثيوبيا بنتيجة 2-1، من ركلتى جزاء للاعبه جابادينهو مهانجو.