شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى النقاز يقترب من خلافة المثلوثى فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس إدارة الكرة بنادى الزمالك عودة التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق، والذى كان معارا إلى أهلى جدة السعودى، قبل فسخ تعاقده وعدم التعاقد مع نادٍ آخر بسبب ارتباطه بعقد ممتد لمدة 3 مواسم مع الزمالك.

وترى إدارة الكرة أن حمدى النقاز لن يكلف النادى مقدم تعاقد بخلاف حصوله على مقدم تعاقد فى الموسم الماضى ولم يستفد النادى من تواجده نتيجة عدم حل أزمة القيد فى الانتقالات الصيفية الماضية، فى المقابل فإن رحيل مواطنه حمزة المثلوثى الظهير الأيمن الحالى فى الفريق أصبح مسألة وقت، فى ظل عدم اقتناع البرتغالى فيريرا المدير الفنى للفريق بمستواه، رغم مشاركته أساسيا لفترات طويلة نتيجة عدم وجود بديل له لإصابات حازم إمام المتكررة.

فى سياق مختلف يدرس البرتغالى فيريرا الاعتماد على عدد من اللاعبين الناشئين بالنادى فى اللقاء المقبل أمام الداخلية بدور الـ32 لبطولة كأس مصر والمقرر إقامته يوم 13 يونيه الجارى باستاد القاهرة .

وقام فيريرا بتصعيد عدد من الناشئين على رأسهم سيف فاروق جعفر ويوسف أسامة نبيه بالإضافة لحسام أشرف الذى نجحوا في إثبات أنفسهم بالتدريب مع الفريق الأول بالإضافة لعدد من الناشئين بفريق الأمل الذى يقوده فنيا أسامة نبيه المدرب العام للقلعة البيضاء .

من ناحية أخرى كشف محمد حلمى رئيس قطاعات الكرة بنادى الزمالك، عن بدء اختبارات الناشئين الجدد داخل المحافظات بداية من الخميس المقبل 10 يونيو الحالى.

وأكد حلمى أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور كلف طارق يحيى بتولى الإشراف العام على الاختبارات.

من جانبه أوضح طارق يحيى آلية التنفيذ بالنسبة لمن يرغب فى إجراء الاختبارات بمحافظته، بالحضور إلى النادى عبر بوابة 6 لعقد اجتماع معه لمتابعة توافر الشروط التى وضعها النادى.