شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتى تطرح تذاكر حضور الدورى العالمى للكاراتيه بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اتحاد الكاراتيه عن طريقة وخطوات حضور الجماهير منافسات الدورى العالمى سيرياسA ، والتى تقام باستاد القاهرة فى الفترة من 10 إلى 12 يونيو الجارى.

واشترط اتحاد الكاراتيه وجود الـ FAN IDبطاقة المشجع الصادرة من تذكرتى، على أن يتم حجز التذاكر أون لاين، حيث تم التعاقد مع شركة تذكرتى تسهيلا على الجماهير، وتم الاتفاق على فتح منفذ خاص بطباعة بطاقة المشجع والتذكرة داخل استاد القاهرة، بعد التسجيل على الموقع الرسمى للشركة .

كما قرر اتحاد الكاراتيه تكريم عدد من لاعبى المنتخب المعتزلين على هامش منافسات بطولة سيرياس A" الدورى العالمى، التى ستقام بالقاهرة فى الفترة من 10 إلى 12 يونيو الجارى .

ومن المقرر أن يتم تكريم كل من جيانا فاروق، وشيماء أبو اليزيد، وأحمد أشرف، بالإضافة إلى ياسمين حمدى .