شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى المقبلة فى الدورى أمام إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى لمواجهة المصرى بالسلوم فى التاسعة مساء الأحد 12 يونيو الجارى باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر 2021.

موعد مباراة الأهلى المقبلة فى الدورى يواجه فريق الأهلى نظيره إيسترن كومبانى فى التاسعة مساء الأربعاء 15 يونيو الجارى باستاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى، وتقام المباراة بدون الدوليين بناءً على طلب المارد الأحمر. الأهلى يواجه المصرى بالسلوم بدون 10 لاعبين الأهلى يواجه المصرى بالسلوم بدون 10 لاعبين

ويخوض الأهلى مباراة المصرى بالسلوم بدون اللاعبين الدوليين، تنفيذاً لقرار اتحاد الكرة بخوض مباريات دور الـ32 للنسخة الجديدة من بطولة كأس مصر بدون الدوليين، كما يواجه الزمالك نظيره الداخلية بدون لاعبيه الدوليين أيضا.

منتخب مصر يضم 7 لاعبين من الأهلى

ويتواجد فى صفوف منتخب مصر 7 لاعبين من الأهلى، وهم: محمد الشناوى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحمدى فتحى وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم ومحمد مجدى أفشة، فيما يتواجد بيرسى تاو مع منتخب جنوب أفريقيا وأليو ديانج مع منتخب مالى وعلى معلول مع منتخب تونس.