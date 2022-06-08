شكرا لقرائتكم خبر عن جوردو يصل القاهرة لتوقيع عقود استمراره فى القيادة الفنية ليد الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل إلى القاهرة الإسبانى دانييل جوردو لتوقيع عقود استمراره فى القيادة الفنية لفريق النادى الأهلى لكرة اليد استعدادا للموسم المحلى الجديد 2022 / 2023.

وأعلن الأهلى يوم 22 أبريل الماضى التعاقد مع المدرب الإسبانى لقيادة الفريق فى بطولة السوبر الأفريقى، ثم بطولة كأس الكؤوس الأفريقية، وتوج بالسوبر على حساب الزمالك، قبل أن يخسر كأس الكؤوس أمام الزمالك أيضا.

واستقر مسئولو الأهلى على التعاقد مع المدرب الإسبانى لمدة موسمين وتوفير كل سُبل الدعم والمسامدة له، من أجل المنافسة على البطولات القارية والدولية التى سيُشارك فيها المارد الأحمر الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلى لخوض منافسات بطولتى دورى أبطال أفريقيا لكرة اليد والسوبر جلوب المحدد إقامتها فى السعودية خلال أكتوبر المقبل.