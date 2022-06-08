شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. مواهب الكرة المصرية تشعل الميركاتو الصيفي مبكراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتعل الميركاتو الصيفي مبكراً في الدوري المصري بعدما دخل فريق فيوتشر حيز المنافسة على الصفقات الصيفية، ومناطحة الكبار، الأهلي والزمالك وكذلك بيراميدز، ليحسم ثلاث صفقات صيفية وهم، مهند لاشين لاعب الطلائع، بالإضافة إلى تفعيل بند شراء بوبو وأحمد عاطف لاعبا وادي دجلة.

مهند لاشين كان قريباً من الانتقال إلى نادى الزمالك بعدما ترددت أنباء قوية عن وجود مفاوضات مع اللاعب، وشارك مهند لاشين مع الطلائع في 76 مباراة بعدما سجل هدفاً وصنع هدفين.

وفعل مسؤولو فيوتشر بند شراء ثنائي وادي دجلة المعار إلى فيوتشر، محمد رضا "بوبو" وأحمد عاطف، وكان فيوتشر قد استعار ثنائي دجلة في بداية الموسم الجاري مع بند بأحقية الشراء مقابل دفع 18 مليون جنيه لكل لاعب.

وكان ثنائي وادي دجلة قد تلقى عروضاً من العديد من أندية الدوري أبرزهم الأهلي والزمالك، بعد تألقهما مع فيوتشر في الفترة الأخيرة، وشارك أحد عاطف مع فيوتشر في 13 مباراة سجل خلالهم 6 أهداف وصنع هدفين، فيما شارك "بوبو" في 17 مباراة سجل خلالهم سجل 3 أهداف وصنع هدفين.