شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: محمود متولى لا يعانى من فيروس كورونا وإصابته نزلة برد عادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالجهاز الطبى للنادى الأهلى أن محمود متولى مدافع المارد الأحمر لا يعانى من الإصابة بفيروس كورونا، مؤكداً أن اللاعب خضع لمسحة وجاءت نتيجتها سلبية بعد معاناته من ارتفاع فى درجة الحرارة، وذلك لمزيد من الاطمئنان، ليتأكد أن متولى يعانى من نزلة برد عادية يصاحبها ارتفاع فى درجة الحرارة.

وأرجع الجهاز الطبى للأهلى عدم مشاركة محمود متولى مدافع الفريق فى المباراة الودية التى خاضها المارد الأحمر أمام فريق قوات الدفاع الجوى لارتفاع فى درجات الحرارة التى يُعانى منه اللاعب، موضحاً أن الجهاز الطبى فضّل بالتنسيق مع الجهاز الفنى استبعاد متولى من المباراة بسبب شكواه.

وفاز الأهلى على فريق قوات الدفاع الجوى بخماسية نظيفة خلال المباراة الودية التى جمعتهما عصر الثلاثاء، ضمن استعدادات المارد الأحمر لمباراة المصرى بالسلوم الأحد المقبل فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلى إن محمود متولى لا يعانى من إصابات وكل ما يشكو منه ارتفاع فى درجات الحرارة فضّل معها الجهاز الفنى عدم مشاركة فى المباراة الودية حتى لا يتعرض لأية إصابات.

وسجل خماسية الأهلى زياد طارق وحسام حسن "هدفين" وكريم فؤاد ومحمد أشرف، وجاءت الأهداف فى الدقائق، 3 و13 و31 و50 و89 من المباراة.

وتولى سامى قمصان المدرب العام بالأهلى قيادة الفريق فى هذه الودية بسبب تواجد بيتسو موسيمانى المدير الفنى فى المغرب لحضور دورة تدريبية تابعة للإتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وخاض الأهلى مباراة الدفاع الجوى بدون لاعبيه الدوليين المتواجدين مع منتخبات بلادهم للمشاركة فى مباريات الأجندة الدولية.