شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: محمود متولى لا يعانى من فيروس كورونا وإصابته نزلة برد عادية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالجهاز الطبى للنادى الأهلى أن محمود متولى مدافع المارد الأحمر لا يعانى من الإصابة بفيروس كورونا، مؤكداً أن اللاعب خضع لمسحة وجاءت نتيجتها سلبية بعد معاناته من ارتفاع فى درجة الحرارة، وذلك لمزيد من الاطمئنان، ليتأكد أن متولى يعانى من نزلة برد عادية يصاحبها ارتفاع فى درجة الحرارة.
وأرجع الجهاز الطبى للأهلى عدم مشاركة محمود متولى مدافع الفريق فى المباراة الودية التى خاضها المارد الأحمر أمام فريق قوات الدفاع الجوى لارتفاع فى درجات الحرارة التى يُعانى منه اللاعب، موضحاً أن الجهاز الطبى فضّل بالتنسيق مع الجهاز الفنى استبعاد متولى من المباراة بسبب شكواه.
وفاز الأهلى على فريق قوات الدفاع الجوى بخماسية نظيفة خلال المباراة الودية التى جمعتهما عصر الثلاثاء، ضمن استعدادات المارد الأحمر لمباراة المصرى بالسلوم الأحد المقبل فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر.
وقال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلى إن محمود متولى لا يعانى من إصابات وكل ما يشكو منه ارتفاع فى درجات الحرارة فضّل معها الجهاز الفنى عدم مشاركة فى المباراة الودية حتى لا يتعرض لأية إصابات.
وسجل خماسية الأهلى زياد طارق وحسام حسن "هدفين" وكريم فؤاد ومحمد أشرف، وجاءت الأهداف فى الدقائق، 3 و13 و31 و50 و89 من المباراة.
وتولى سامى قمصان المدرب العام بالأهلى قيادة الفريق فى هذه الودية بسبب تواجد بيتسو موسيمانى المدير الفنى فى المغرب لحضور دورة تدريبية تابعة للإتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".
وخاض الأهلى مباراة الدفاع الجوى بدون لاعبيه الدوليين المتواجدين مع منتخبات بلادهم للمشاركة فى مباريات الأجندة الدولية.