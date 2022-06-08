شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الإسماعيلى يزيل الجبس ويؤدى برنامجا تأهيليا لعلاج مفصل القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزال حسن ياسين، لاعب النادى الإسماعيلى، الجبس من قدمه ليبدأ تنفيذ برنامج تأهيلى للتعافى من الإصابة بمفصل القدم، وهى الإصابة التى تعرض لها اللاعب فى مباريات الدورى لتعطل مسيرته مع الدراويش.

ويخوض فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل، اليوم الأربعاء، مباراة ودية مع نظيره الداخلية بالقاهرة، ضمن استعدادات الفريقين للمنافسات المقبلة، حيث يستعد الإسماعيلى لمواجهة المقاولون العرب فى السادسة والنصف مساء الجمعة 17 يونيو باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وحصد الدراويش انتصارين على المصرى البورسعيدى وسيراميكا وتعادل مع البنك الأهلى، وخسر من الزمالك منذ تولى حمزة الجمل وجهازه المعاون الإدارة الفنية للدراويش.

ويسعى الجهاز الفنى للدراويش، بقيادة حمزة الجمل، لتجهيز الفريق خلال الفترة الحالية بالإضافة إلى الاطمئنان على العائدين من الإصابة إلى جانب تجريب مجموعة من الخطط الفنية والوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للجمل التكتيكية المقرر تنفيذها فى اللقاءات المقبلة بداية من مواجهة المقاولون العرب فى الجولة القادمة بالدورى.

واستقر الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى، بقيادة حمزة الجمل، على بقاء الدراويش بالقاهرة لخوض وديتى الداخلية والبنك الأهلى، وعدم العودة للإسماعيلية لتجنب تعرض اللاعبين للإرهاق.