شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه الداخلية اليوم وديا استعدادا للمقاولون فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل اليوم الأربعاء مباراة ودية مع نظيره الداخلية بالقاهرة، ضمن استعدادات الفريقين للمنافسات المقبلة، ويستعد الإسماعيلى لمواجهة المقاولون العرب فى السادسة والنصف مساء الجمعة 17 يونيو باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وحصد الدراويش انتصارين على المصرى البورسعيدى وسيراميكا وتعادل مع البنك الأهلى، وخسر من الزمالك منذ تولى حمزة الجمل وجهازه المعاون الإدارة الفنية للدراويش.

ويسعى الجهاز الفنى للدراويش، بقيادة حمزة الجمل، لتجهيز الفريق خلال الفترة الحالية بالإضافة إلى الاطمئنان على العائدين من الإصابة إلى جانب تجريب مجموعة من الخطط الفنية والوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للجمل التكتيكية المقرر تنفيذها فى اللقاءات المقبلة بداية من مواجهة المقاولون العرب فى الجولة القادمة بالدوري.

واستقر الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى، بقيادة حمزة الجمل، على بقاء الدراويش بالقاهرة لخوض وديتى الداخلية والبنك الأهلى الأربعاء والخميس المقبلين، وعدم العودة للإسماعيلية لتجنب تعرض اللاعبين للإرهاق.